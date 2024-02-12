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В парламенте Молдавии заявили о кризисе из-за отказа от российского газа - РИА Новости, 12.02.2024
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18:14 12.02.2024 (обновлено: 19:35 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/moldaviya-1926921303.html
В парламенте Молдавии заявили о кризисе из-за отказа от российского газа
В парламенте Молдавии заявили о кризисе из-за отказа от российского газа - РИА Новости, 12.02.2024
В парламенте Молдавии заявили о кризисе из-за отказа от российского газа
Отказ Молдавии от поставок российского газа спровоцировал серьезный экономический кризис в стране, заявил оппозиционный депутат местного парламента Александр... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:14
2024-02-12T19:35
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КИШИНЕВ, 12 фев — РИА Новости. Отказ Молдавии от поставок российского газа спровоцировал серьезный экономический кризис в стране, заявил оппозиционный депутат местного парламента Александр Нестеровский в Telegram-канале."В Молдавии сильнейший экономический кризис, самая высокая инфляция в Европе и самые высокие цены на газ в регионе. Все обещания про альтернативные источники энергии и отказ от российского газа привели нашу страну к непомерному росту цен", — сказал он.По мнению парламентария, единственная возможность улучшить экономическую ситуацию, а вместе с ней и благосостояние граждан — возобновить диалог с Россией, в том числе по вопросу закупки газа. Тем не менее действующая власть думает лишь о том, как выслужиться перед западными партнерами, отметил Нестеровский."Для простых людей национальный интерес заключается в улучшении качества жизни, а не в решении вопросов диверсификации, приведшей нашу страну к катастрофе", — резюмировал депутат.В Молдавии до конца прошлого года действовал режим чрезвычайного положения, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. Страна до 2021 года закупала голубое топливо у "Газпрома", а с декабря 2022-го "Молдовагаз" начал получать его не только от российской компании, но и от госпредприятия Energocom.В октябре прошлого года Кишинев объявил, что больше не будет осуществлять закупки у "Газпрома" для обеспечения газом территории, контролируемой конституционными властями. По словам министра энергетики республики Виктора Парликова, стране удалось получить топливо из альтернативных источников, закупив его на европейском рынке по "более низкой цене, чем у "Газпрома".Сейчас поставки на правый берег Днестра обеспечивает Energocom, а Приднестровье получает газ из России.
https://ria.ru/20240116/gas-1921639197.html
https://ria.ru/20231121/gas-1910815964.html
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молдавия, молдовагаз, цены на нефть, экономика, россия, газпром, европа
Молдавия, Молдовагаз, Цены на нефть, Экономика, Россия, Газпром, Европа
В парламенте Молдавии заявили о кризисе из-за отказа от российского газа

Депутат Нестеровский: отказ от российского газа привел к кризису в Молдавии

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 фев — РИА Новости. Отказ Молдавии от поставок российского газа спровоцировал серьезный экономический кризис в стране, заявил оппозиционный депутат местного парламента Александр Нестеровский в Telegram-канале.
"В Молдавии сильнейший экономический кризис, самая высокая инфляция в Европе и самые высокие цены на газ в регионе. Все обещания про альтернативные источники энергии и отказ от российского газа привели нашу страну к непомерному росту цен", — сказал он.
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По мнению парламентария, единственная возможность улучшить экономическую ситуацию, а вместе с ней и благосостояние граждан — возобновить диалог с Россией, в том числе по вопросу закупки газа.
Тем не менее действующая власть думает лишь о том, как выслужиться перед западными партнерами, отметил Нестеровский.
"Для простых людей национальный интерес заключается в улучшении качества жизни, а не в решении вопросов диверсификации, приведшей нашу страну к катастрофе", — резюмировал депутат.
В Молдавии до конца прошлого года действовал режим чрезвычайного положения, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов.
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Страна до 2021 года закупала голубое топливо у "Газпрома", а с декабря 2022-го "Молдовагаз" начал получать его не только от российской компании, но и от госпредприятия Energocom.
В октябре прошлого года Кишинев объявил, что больше не будет осуществлять закупки у "Газпрома" для обеспечения газом территории, контролируемой конституционными властями. По словам министра энергетики республики Виктора Парликова, стране удалось получить топливо из альтернативных источников, закупив его на европейском рынке по "более низкой цене, чем у "Газпрома".
Сейчас поставки на правый берег Днестра обеспечивает Energocom, а Приднестровье получает газ из России.
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Отработанная схема: Молдавия "отказалась" от российского газа
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МолдавияМолдовагазЦены на нефтьЭкономикаРоссияГазпромЕвропа
 
 
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