https://ria.ru/20240212/moldaviya-1926910938.html

Молдавский оппозиционер назвал целью восстановление дружбы с Россией

Молдавский оппозиционер назвал целью восстановление дружбы с Россией - РИА Новости, 12.02.2024

Молдавский оппозиционер назвал целью восстановление дружбы с Россией

Председатель запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" Илан Шор назвал восстановление дружеских отношений с РФ и членство его страны в Евразийском... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:34

2024-02-12T17:34

2024-02-12T17:34

в мире

россия

молдавия

илан шор

константин косачев

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_af5820f73044d46efce2795e1a5e7975.jpg

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Председатель запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" Илан Шор назвал восстановление дружеских отношений с РФ и членство его страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) задачей сегодняшнего дня. "Сегодня наша задача – восстановить, построить заново хорошие, дружеские отношения с РФ, стать членом ЕАЭС, активно участвовать, наращивать свое собственное производство, найти возможности обмена опыта в области образования, инновационных технологий, создать совместные предприятия, на базе которых бизнес может развивать производства и так далее", - подчеркнул молдавский политик на встрече с вице-спикером Совфеда РФ Константином Косачевым. Шор также рассказал, что намерен создать НКО, которая расскажет жителям Молдавии о преимуществах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и дружбы с Россией. "Рад сообщить вам, проинформировать, что я в ближайшие дни создаю НКО, целью которого будет продвижение информационного пространства для людей - что такое ЕАЭС, что такое дружба с Россией, что мы потеряли за эти три года, когда нас откинули на 20 лет назад, по сути, в развитии. Потому что эти три года уничтоженной экономики нам придется восстанавливать еще лет пять-семь", - сказал Шор. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913669500.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, молдавия, илан шор, константин косачев, евразийский экономический союз