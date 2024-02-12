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Молдавский оппозиционер назвал целью восстановление дружбы с Россией - РИА Новости, 12.02.2024
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17:34 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/moldaviya-1926910938.html
Молдавский оппозиционер назвал целью восстановление дружбы с Россией
Молдавский оппозиционер назвал целью восстановление дружбы с Россией - РИА Новости, 12.02.2024
Молдавский оппозиционер назвал целью восстановление дружбы с Россией
Председатель запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" Илан Шор назвал восстановление дружеских отношений с РФ и членство его страны в Евразийском... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:34
2024-02-12T17:34
в мире
россия
молдавия
илан шор
константин косачев
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Председатель запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" Илан Шор назвал восстановление дружеских отношений с РФ и членство его страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) задачей сегодняшнего дня. "Сегодня наша задача – восстановить, построить заново хорошие, дружеские отношения с РФ, стать членом ЕАЭС, активно участвовать, наращивать свое собственное производство, найти возможности обмена опыта в области образования, инновационных технологий, создать совместные предприятия, на базе которых бизнес может развивать производства и так далее", - подчеркнул молдавский политик на встрече с вице-спикером Совфеда РФ Константином Косачевым. Шор также рассказал, что намерен создать НКО, которая расскажет жителям Молдавии о преимуществах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и дружбы с Россией. "Рад сообщить вам, проинформировать, что я в ближайшие дни создаю НКО, целью которого будет продвижение информационного пространства для людей - что такое ЕАЭС, что такое дружба с Россией, что мы потеряли за эти три года, когда нас откинули на 20 лет назад, по сути, в развитии. Потому что эти три года уничтоженной экономики нам придется восстанавливать еще лет пять-семь", - сказал Шор. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913669500.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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в мире, россия, молдавия, илан шор, константин косачев, евразийский экономический союз
В мире, Россия, Молдавия, Илан Шор, Константин Косачев, Евразийский экономический союз
Молдавский оппозиционер назвал целью восстановление дружбы с Россией

Шор назвал восстановление дружбы России и Молдавии задачей сегодняшнего дня

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Председатель запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" Илан Шор назвал восстановление дружеских отношений с РФ и членство его страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) задачей сегодняшнего дня.
"Сегодня наша задача – восстановить, построить заново хорошие, дружеские отношения с РФ, стать членом ЕАЭС, активно участвовать, наращивать свое собственное производство, найти возможности обмена опыта в области образования, инновационных технологий, создать совместные предприятия, на базе которых бизнес может развивать производства и так далее", - подчеркнул молдавский политик на встрече с вице-спикером Совфеда РФ Константином Косачевым.
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Шор также рассказал, что намерен создать НКО, которая расскажет жителям Молдавии о преимуществах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и дружбы с Россией. "Рад сообщить вам, проинформировать, что я в ближайшие дни создаю НКО, целью которого будет продвижение информационного пространства для людей - что такое ЕАЭС, что такое дружба с Россией, что мы потеряли за эти три года, когда нас откинули на 20 лет назад, по сути, в развитии. Потому что эти три года уничтоженной экономики нам придется восстанавливать еще лет пять-семь", - сказал Шор.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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В миреРоссияМолдавияИлан ШорКонстантин КосачевЕвразийский экономический союз
 
 
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