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Косачев считает, что Молдавия действует вразрез с настроениями жителей
Косачев считает, что Молдавия действует вразрез с настроениями жителей - РИА Новости, 12.02.2024
Косачев считает, что Молдавия действует вразрез с настроениями жителей
Действия властей Молдавии противоречат настроениям общества, внешнее влияние на республику направлено на движение страны в западном направлении, на разрыв... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:27
2024-02-12T17:27
2024-02-12T17:27
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Действия властей Молдавии противоречат настроениям общества, внешнее влияние на республику направлено на движение страны в западном направлении, на разрыв связей с Россией, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "У меня есть ощущение, что в нынешнем состоянии республика Молдова - это яркий пример государства, где действия властей и настроения, которые существуют в обществе, то, что называется общественным заказом, совершенно точно не находятся в гармонии, а может быть даже и противоречат друг другу, и конечно, здесь огромную роль играет внешний фактор. Мы знаем, что практически все руководство республики - это люди как минимум с двумя, а может быть и с несколькими гражданствами. В частности, с румынским гражданством", - сказал политик на встрече с молдавским общественно-политическим деятелем Иланом Шором. По словам Косачева, очень многие процессы, которые происходят в республике, напрямую определяются, заказываются, проплачиваются теми на Западе, кто "хотел бы как можно дальше оторвать республику от нашей страны, от России". "Увести ее в западном направлении, невзирая на те последствия, которые это будет нести для населения республики", - заключил он.
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молдавия, россия, константин косачев, илан шор, совет федерации рф
Молдавия, Россия, Константин Косачев, Илан Шор, Совет Федерации РФ
Косачев считает, что Молдавия действует вразрез с настроениями жителей
Косачев: действия властей Молдавии противоречат настроениям общества
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Действия властей Молдавии противоречат настроениям общества, внешнее влияние на республику направлено на движение страны в западном направлении, на разрыв связей с Россией, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"У меня есть ощущение, что в нынешнем состоянии республика Молдова - это яркий пример государства, где действия властей и настроения, которые существуют в обществе, то, что называется общественным заказом, совершенно точно не находятся в гармонии, а может быть даже и противоречат друг другу, и конечно, здесь огромную роль играет внешний фактор. Мы знаем, что практически все руководство республики - это люди как минимум с двумя, а может быть и с несколькими гражданствами. В частности, с румынским гражданством", - сказал политик на встрече с молдавским общественно-политическим деятелем Иланом Шором.
По словам Косачева, очень многие процессы, которые происходят в республике, напрямую определяются, заказываются, проплачиваются теми на Западе, кто "хотел бы как можно дальше оторвать республику от нашей страны, от России".
"Увести ее в западном направлении, невзирая на те последствия, которые это будет нести для населения республики", - заключил он.
Шор назвал вступление в ЕАЭС единственным спасением для Молдавии