https://ria.ru/20240212/moldaviya-1926902787.html
Оппозиция раскрыла страхи властей Молдавии из-за выборов в России
Оппозиция раскрыла страхи властей Молдавии из-за выборов в России - РИА Новости, 12.02.2024
Оппозиция раскрыла страхи властей Молдавии из-за выборов в России
И.о. председателя оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Наталья Параска заявила в Telegram-канале, что власти республики ограничили число избирательных... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:02
2024-02-12T17:02
2024-02-12T17:02
выборы президента россии — 2024
молдавия
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владимир путин
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КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости. И.о. председателя оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Наталья Параска заявила в Telegram-канале, что власти республики ограничили число избирательных участков на выборах президента России из-за страха провала их антироссийской пропаганды. Ранее МИД Молдавии уведомил о политическом решении разрешить проведение голосования на выборах президента РФ только на территории российского посольства и "о неприемлемости открытия избирательных участков" в неподконтрольном Кишиневу Приднестровье. "На избирательных участках, открытых в Молдове, Владимир Путин на всех выборах получал стабильно высокий процент - зачастую выше, чем во многих российских регионах. Только представьте себе картину: жители Молдавии, обладающие двойным гражданством, выстраиваются в очереди по всей стране и массово голосуют за Путина. Такая картина рушит всю антироссийскую пропаганду молдавской власти", - заявила Параска на видео.По ее словам, ограничив число избирательных участков на выборах главы российского государства, власти республики "умудрились вновь разделить граждан на лиц первого и второго сорта". "Для тех, у кого есть гражданство европейской страны – создаются все условия. На последних выборах в парламент Румынии в Молдове было открыто 30 участков по всей стране. А на выборах президента России откроется всего один участок в российском посольстве", - пояснила она. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240211/moldavia-1926725431.html
https://ria.ru/20240209/vybory-1924317915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, россия, владимир путин, майя санду, выборы президента рф, в мире
Выборы президента России — 2024, Молдавия, Россия, Владимир Путин, Майя Санду, Выборы президента РФ, В мире
Оппозиция раскрыла страхи властей Молдавии из-за выборов в России
Параска: Кишинев боится провала антироссийской риторики на выборах президента РФ
КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости.
И.о. председателя оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Наталья Параска заявила в Telegram-канале
, что власти республики ограничили число избирательных участков на выборах президента России из-за страха провала их антироссийской пропаганды.
Ранее МИД Молдавии уведомил о политическом решении разрешить проведение голосования на выборах президента РФ только на территории российского посольства и "о неприемлемости открытия избирательных участков" в неподконтрольном Кишиневу Приднестровье.
Молдавия решила занять сторону США против России, заявил Додон
"На избирательных участках, открытых в Молдове, Владимир Путин
на всех выборах получал стабильно высокий процент - зачастую выше, чем во многих российских регионах. Только представьте себе картину: жители Молдавии, обладающие двойным гражданством, выстраиваются в очереди по всей стране и массово голосуют за Путина. Такая картина рушит всю антироссийскую пропаганду молдавской власти", - заявила Параска на видео.
По ее словам, ограничив число избирательных участков на выборах главы российского государства, власти республики "умудрились вновь разделить граждан на лиц первого и второго сорта". "Для тех, у кого есть гражданство европейской страны – создаются все условия. На последних выборах в парламент Румынии в Молдове было открыто 30 участков по всей стране. А на выборах президента России откроется всего один участок в российском посольстве", - пояснила она.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
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