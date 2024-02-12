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Оппозиция раскрыла страхи властей Молдавии из-за выборов в России - РИА Новости, 12.02.2024
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17:02 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/moldaviya-1926902787.html
Оппозиция раскрыла страхи властей Молдавии из-за выборов в России
Оппозиция раскрыла страхи властей Молдавии из-за выборов в России - РИА Новости, 12.02.2024
Оппозиция раскрыла страхи властей Молдавии из-за выборов в России
И.о. председателя оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Наталья Параска заявила в Telegram-канале, что власти республики ограничили число избирательных... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:02
2024-02-12T17:02
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КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости. И.о. председателя оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Наталья Параска заявила в Telegram-канале, что власти республики ограничили число избирательных участков на выборах президента России из-за страха провала их антироссийской пропаганды. Ранее МИД Молдавии уведомил о политическом решении разрешить проведение голосования на выборах президента РФ только на территории российского посольства и "о неприемлемости открытия избирательных участков" в неподконтрольном Кишиневу Приднестровье. "На избирательных участках, открытых в Молдове, Владимир Путин на всех выборах получал стабильно высокий процент - зачастую выше, чем во многих российских регионах. Только представьте себе картину: жители Молдавии, обладающие двойным гражданством, выстраиваются в очереди по всей стране и массово голосуют за Путина. Такая картина рушит всю антироссийскую пропаганду молдавской власти", - заявила Параска на видео.По ее словам, ограничив число избирательных участков на выборах главы российского государства, власти республики "умудрились вновь разделить граждан на лиц первого и второго сорта". "Для тех, у кого есть гражданство европейской страны – создаются все условия. На последних выборах в парламент Румынии в Молдове было открыто 30 участков по всей стране. А на выборах президента России откроется всего один участок в российском посольстве", - пояснила она. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240211/moldavia-1926725431.html
https://ria.ru/20240209/vybory-1924317915.html
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молдавия, россия, владимир путин, майя санду, выборы президента рф, в мире
Выборы президента России — 2024, Молдавия, Россия, Владимир Путин, Майя Санду, Выборы президента РФ, В мире
Оппозиция раскрыла страхи властей Молдавии из-за выборов в России

Параска: Кишинев боится провала антироссийской риторики на выборах президента РФ

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости. И.о. председателя оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Наталья Параска заявила в Telegram-канале, что власти республики ограничили число избирательных участков на выборах президента России из-за страха провала их антироссийской пропаганды.
Ранее МИД Молдавии уведомил о политическом решении разрешить проведение голосования на выборах президента РФ только на территории российского посольства и "о неприемлемости открытия избирательных участков" в неподконтрольном Кишиневу Приднестровье.
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"На избирательных участках, открытых в Молдове, Владимир Путин на всех выборах получал стабильно высокий процент - зачастую выше, чем во многих российских регионах. Только представьте себе картину: жители Молдавии, обладающие двойным гражданством, выстраиваются в очереди по всей стране и массово голосуют за Путина. Такая картина рушит всю антироссийскую пропаганду молдавской власти", - заявила Параска на видео.
По ее словам, ограничив число избирательных участков на выборах главы российского государства, власти республики "умудрились вновь разделить граждан на лиц первого и второго сорта". "Для тех, у кого есть гражданство европейской страны – создаются все условия. На последних выборах в парламент Румынии в Молдове было открыто 30 участков по всей стране. А на выборах президента России откроется всего один участок в российском посольстве", - пояснила она.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
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