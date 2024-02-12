https://ria.ru/20240212/moldaviya-1926900632.html

Молдавия может взять курс на выход из СНГ до конца года, считает сенатор

Молдавия может взять курс на выход из СНГ до конца года, считает сенатор - РИА Новости, 12.02.2024

Молдавия может взять курс на выход из СНГ до конца года, считает сенатор

Власти Молдавии могут взять курс на вывод страны из СНГ до конца года, не исключил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:54

2024-02-12T16:54

2024-02-12T16:54

молдавия

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константин косачев

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Власти Молдавии могут взять курс на вывод страны из СНГ до конца года, не исключил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "На днях прекращено участие парламента Молдовы в Межпарламентской ассамблее СНГ. Мы так понимаем, что взят курс на то, чтобы до конца года вывести страну уже из СНГ как межгосударственного объединения", - сказал политик на встрече с молдавским общественно-политическим деятелем Иланом Шором. Власти Молдавии если не де-юре, то де-факто принимают участие практически во всех санкционных усилиях Запада по отношению к России. Ну а обратным образом это приходит в саму Молдавию, негативно воздействует на население, сказал Косачев. При этом политик отметил, что интересы граждан страны заключаются, в том числе, в "сохранении нормальных, а в идеале, добрососедских отношений с Россией". Это и участие в общих для нас интеграционных объединениях, таких как СНГ, ЭАЭС, заключил Косачев. В 2023 году были денонсированы десятки соглашений с СНГ, в числе прочих парламент Молдавии одобрил выход из МПА СНГ. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240211/moldavia-1926725431.html

https://ria.ru/20240207/shor-1926038705.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, россия, константин косачев, илан шор, совет федерации рф, в мире, снг