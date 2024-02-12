https://ria.ru/20240212/moldavia-1926891436.html

Шор намерен создать НКО для продвижения сотрудничества с Россией

Шор намерен создать НКО для продвижения сотрудничества с Россией - РИА Новости, 12.02.2024

Шор намерен создать НКО для продвижения сотрудничества с Россией

Председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Илан Шор заявил РИА Новости, что создает НКО для продвижения связей с Россией и ЕврАзЭС, она начнет работу в... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:24

2024-02-12T16:24

2024-02-12T16:38

россия

илан шор

евразийский экономический союз

молдавия

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Илан Шор заявил РИА Новости, что создает НКО для продвижения связей с Россией и ЕврАзЭС, она начнет работу в ближайшие месяцы."Мы создаем, инициируем процесс создания НКО, которое будет заниматься продвижением и объяснением людям, что такое ЕврАзЭС, отношения с Россией для Молдовы и насколько это важно", — сказал Шор, подчеркнув, что он будет возглавлять НКО.Отвечая на вопрос агентства о том, когда НКО начнет свою работу, он указал, что это может произойти "в ближайшие месяцы"."По нашему мнению, сегодня Россия является единственной возможностью для страны выбраться из того глубоко кризиса, в котором мы находимся", — заключил Шор.

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

россия

молдавия

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россия, илан шор, евразийский экономический союз, молдавия