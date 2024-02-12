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Шор намерен создать НКО для продвижения сотрудничества с Россией
Шор намерен создать НКО для продвижения сотрудничества с Россией - РИА Новости, 12.02.2024
Шор намерен создать НКО для продвижения сотрудничества с Россией
Председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Илан Шор заявил РИА Новости, что создает НКО для продвижения связей с Россией и ЕврАзЭС, она начнет работу в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:24
2024-02-12T16:24
2024-02-12T16:38
россия
илан шор
евразийский экономический союз
молдавия
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Илан Шор заявил РИА Новости, что создает НКО для продвижения связей с Россией и ЕврАзЭС, она начнет работу в ближайшие месяцы."Мы создаем, инициируем процесс создания НКО, которое будет заниматься продвижением и объяснением людям, что такое ЕврАзЭС, отношения с Россией для Молдовы и насколько это важно", — сказал Шор, подчеркнув, что он будет возглавлять НКО.Отвечая на вопрос агентства о том, когда НКО начнет свою работу, он указал, что это может произойти "в ближайшие месяцы"."По нашему мнению, сегодня Россия является единственной возможностью для страны выбраться из того глубоко кризиса, в котором мы находимся", — заключил Шор.
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html
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россия, илан шор, евразийский экономический союз, молдавия
Россия, Илан Шор, Евразийский экономический союз, Молдавия
Шор намерен создать НКО для продвижения сотрудничества с Россией
Шор: НКО для укрепления связей Молдавии с Россией и ЕврАзЭС скоро начнет работу
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Илан Шор заявил РИА Новости, что создает НКО для продвижения связей с Россией и ЕврАзЭС, она начнет работу в ближайшие месяцы.
"Мы создаем, инициируем процесс создания НКО, которое будет заниматься продвижением и объяснением людям, что такое ЕврАзЭС, отношения с Россией для Молдовы
и насколько это важно", — сказал Шор, подчеркнув, что он будет возглавлять НКО.
Отвечая на вопрос агентства о том, когда НКО начнет свою работу, он указал, что это может произойти "в ближайшие месяцы".
"По нашему мнению, сегодня Россия является единственной возможностью для страны выбраться из того глубоко кризиса, в котором мы находимся", — заключил Шор.
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