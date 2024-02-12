https://ria.ru/20240212/modernizatsiya-1926856899.html

Восемнадцать газорегуляторных пунктов модернизировали в Москве в 2023 году

Восемнадцать газорегуляторных пунктов модернизировали в Москве в 2023 году - РИА Новости, 12.02.2024

Восемнадцать газорегуляторных пунктов модернизировали в Москве в 2023 году

Специалисты комплекса городского хозяйства модернизировали в прошлом году 18 газорегуляторных пунктов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:43

2024-02-12T14:43

2024-02-12T14:49

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства модернизировали в прошлом году 18 газорегуляторных пунктов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В эксплуатации столичной газовой службы находятся свыше 450 газорегуляторных пунктов, из них с 2010 года 157 прошли реконструкцию, что позволило обеспечить качественное газоснабжение потребителей и снизить износ сетей. Только в прошлом году провели комплекс работ по техническому переоснащению 18 таких объектов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что газорегуляторные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах. "Их установленный срок службы составляет 40 лет, при реконструкции проводятся работы по модернизации подводящих газопроводов, сетей газораспределения и газопотребления, устаревшее оборудование меняем на современное и более экологичное, которое изготовлено на собственном производстве столичного газового хозяйства. Все пункты оборудуются автоматизированной системой измерения и контроля технологических параметров, которые позволяют контролировать их работу в режиме реального времени", - уточнил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что мероприятия по обновлению газорегуляторных пунктов проводятся без отключения потребителей.

https://realty.ria.ru/20240205/gaz-1924955597.html

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Алёна Пава

мосгаз, петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, жкх, комплекс городского хозяйства москвы