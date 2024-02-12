https://ria.ru/20240212/meningit-1926781148.html

В Липецкой области школьница умерла от молниеносно развившегося менингита

В Липецкой области школьница умерла от молниеносно развившегося менингита - РИА Новости, 12.02.2024

В Липецкой области школьница умерла от молниеносно развившегося менингита

В городе Данкове Липецкой области школьница умерла от менингита, еще двух человек, с которыми она контактировала, госпитализировали, сообщается в... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T09:24

2024-02-12T09:24

2024-02-12T10:51

происшествия

здоровье - общество

липецкая область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВОРОНЕЖ, 12 фев — РИА Новости. В городе Данкове Липецкой области школьница умерла от менингита, еще двух человек, с которыми она контактировала, госпитализировали, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. "Девятого февраля одна из учениц лицея скончалась в Липецкой областной инфекционной больнице. У девочки были выявлены менингококковая и пневмококковая инфекции. По словам медиков, течение болезни было молниеносным", — говорится в публикации.Специалисты Роспотребнадзора обследовали всех, кто контактировал с девочкой. Им выдали рекомендации, они остаются под наблюдением медиков. У двух человек обнаружили инфекцию, сейчас они находятся в областной больнице.В данковском лицее № 6 на неделю приостановили занятия. В школе обрабатывают помещения, дезинфицируют воздух. Медики проводят профилактические и противоэпидемические мероприятия, уже привиты более 150 человек.

https://ria.ru/20230706/infektsiya-1882592996.html

липецкая область

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Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, липецкая область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)