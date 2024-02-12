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В Липецкой области школьница умерла от молниеносно развившегося менингита - РИА Новости, 12.02.2024
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09:24 12.02.2024 (обновлено: 10:51 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/meningit-1926781148.html
В Липецкой области школьница умерла от молниеносно развившегося менингита
В Липецкой области школьница умерла от молниеносно развившегося менингита - РИА Новости, 12.02.2024
В Липецкой области школьница умерла от молниеносно развившегося менингита
В городе Данкове Липецкой области школьница умерла от менингита, еще двух человек, с которыми она контактировала, госпитализировали, сообщается в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T09:24
2024-02-12T10:51
происшествия
здоровье - общество
липецкая область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВОРОНЕЖ, 12 фев — РИА Новости. В городе Данкове Липецкой области школьница умерла от менингита, еще двух человек, с которыми она контактировала, госпитализировали, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. &quot;Девятого февраля одна из учениц лицея скончалась в Липецкой областной инфекционной больнице. У девочки были выявлены менингококковая и пневмококковая инфекции. По словам медиков, течение болезни было молниеносным&quot;, — говорится в публикации.Специалисты Роспотребнадзора обследовали всех, кто контактировал с девочкой. Им выдали рекомендации, они остаются под наблюдением медиков. У двух человек обнаружили инфекцию, сейчас они находятся в областной больнице.В данковском лицее № 6 на неделю приостановили занятия. В школе обрабатывают помещения, дезинфицируют воздух. Медики проводят профилактические и противоэпидемические мероприятия, уже привиты более 150 человек.
https://ria.ru/20230706/infektsiya-1882592996.html
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происшествия, здоровье - общество, липецкая область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Липецкая область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Липецкой области школьница умерла от молниеносно развившегося менингита

Ученица данковского лицея умерла от менингита, два человека попали в больницу

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 12 фев — РИА Новости. В городе Данкове Липецкой области школьница умерла от менингита, еще двух человек, с которыми она контактировала, госпитализировали, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.
«

"Девятого февраля одна из учениц лицея скончалась в Липецкой областной инфекционной больнице. У девочки были выявлены менингококковая и пневмококковая инфекции. По словам медиков, течение болезни было молниеносным", — говорится в публикации.

Специалисты Роспотребнадзора обследовали всех, кто контактировал с девочкой. Им выдали рекомендации, они остаются под наблюдением медиков. У двух человек обнаружили инфекцию, сейчас они находятся в областной больнице.
В данковском лицее № 6 на неделю приостановили занятия. В школе обрабатывают помещения, дезинфицируют воздух. Медики проводят профилактические и противоэпидемические мероприятия, уже привиты более 150 человек.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоЛипецкая областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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