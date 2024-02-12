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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к суррогатному материнству - РИА Новости, 12.02.2024
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11:39 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/materinstvo-1926807650.html
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к суррогатному материнству
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к суррогатному материнству - РИА Новости, 12.02.2024
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к суррогатному материнству
Большинство (68%) россиян считают, что допустимо пользоваться услугами суррогатного материнства, когда люди не имеют возможности сами родить детей, 16% считают, РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:39
2024-02-12T11:39
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Большинство (68%) россиян считают, что допустимо пользоваться услугами суррогатного материнства, когда люди не имеют возможности сами родить детей, 16% считают, что суррогатное материнство допустимо в любой ситуации, согласно данным опроса ВЦИОМ. Две трети (68%) россиян считают, что суррогатное материнство допустимо только в сложной ситуации, когда люди не имеют возможности сами родить детей, 16% респондентов говорят о нормальности и допустимости суррогатного материнства в любой ситуации, 11% опрошенных считают, что оно недопустимо ни при каких обстоятельствах. О том, что такое суррогатное материнство, знают 73% россиян, 24% слышали, но не знают точно, что это означает, 2% сказали, что слышат об этом впервые. На вопрос, как бы поступили опрошенные, если бы не могли иметь своих детей, 52% сказали, что взяли бы ребенка из детского дома. Четверть (25%) респондентов обратились бы к услугам суррогатной матери, 2% ответили, что воспользовались бы ЭКО. Шесть из десяти (60%) респондентов считают, что суррогатные матери делают нужное и полезное дело, 18% сказали, что суррогатное материнство – это вещь морально недопустимая. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 4 февраля 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, вциом, россия
Общество, ВЦИОМ, Россия
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к суррогатному материнству

ВЦИОМ: 84% россиян считают допустимым использование услуг суррогатной матери

© Pixabay / StockSnapБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Pixabay / StockSnap
Беременная женщина. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Большинство (68%) россиян считают, что допустимо пользоваться услугами суррогатного материнства, когда люди не имеют возможности сами родить детей, 16% считают, что суррогатное материнство допустимо в любой ситуации, согласно данным опроса ВЦИОМ.
Две трети (68%) россиян считают, что суррогатное материнство допустимо только в сложной ситуации, когда люди не имеют возможности сами родить детей, 16% респондентов говорят о нормальности и допустимости суррогатного материнства в любой ситуации, 11% опрошенных считают, что оно недопустимо ни при каких обстоятельствах.
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О том, что такое суррогатное материнство, знают 73% россиян, 24% слышали, но не знают точно, что это означает, 2% сказали, что слышат об этом впервые.
На вопрос, как бы поступили опрошенные, если бы не могли иметь своих детей, 52% сказали, что взяли бы ребенка из детского дома. Четверть (25%) респондентов обратились бы к услугам суррогатной матери, 2% ответили, что воспользовались бы ЭКО.
Шесть из десяти (60%) респондентов считают, что суррогатные матери делают нужное и полезное дело, 18% сказали, что суррогатное материнство – это вещь морально недопустимая.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 4 февраля 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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