https://ria.ru/20240212/materinstvo-1926807650.html

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к суррогатному материнству

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к суррогатному материнству - РИА Новости, 12.02.2024

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к суррогатному материнству

Большинство (68%) россиян считают, что допустимо пользоваться услугами суррогатного материнства, когда люди не имеют возможности сами родить детей, 16% считают, РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T11:39

2024-02-12T11:39

2024-02-12T11:39

общество

вциом

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763535996_0:288:3068:2014_1920x0_80_0_0_b08f91bbad328dac66cb69c2a8a3b612.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Большинство (68%) россиян считают, что допустимо пользоваться услугами суррогатного материнства, когда люди не имеют возможности сами родить детей, 16% считают, что суррогатное материнство допустимо в любой ситуации, согласно данным опроса ВЦИОМ. Две трети (68%) россиян считают, что суррогатное материнство допустимо только в сложной ситуации, когда люди не имеют возможности сами родить детей, 16% респондентов говорят о нормальности и допустимости суррогатного материнства в любой ситуации, 11% опрошенных считают, что оно недопустимо ни при каких обстоятельствах. О том, что такое суррогатное материнство, знают 73% россиян, 24% слышали, но не знают точно, что это означает, 2% сказали, что слышат об этом впервые. На вопрос, как бы поступили опрошенные, если бы не могли иметь своих детей, 52% сказали, что взяли бы ребенка из детского дома. Четверть (25%) респондентов обратились бы к услугам суррогатной матери, 2% ответили, что воспользовались бы ЭКО. Шесть из десяти (60%) респондентов считают, что суррогатные матери делают нужное и полезное дело, 18% сказали, что суррогатное материнство – это вещь морально недопустимая. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 4 февраля 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230928/meditsina-1899230665.html

https://ria.ru/20240108/papa-1920155364.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, вциом, россия