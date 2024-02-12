https://ria.ru/20240212/mask-1926835569.html

Безумно. Маск возмутился ситуацией вокруг интервью Путина в США

Безумно. Маск возмутился ситуацией вокруг интервью Путина в США - РИА Новости, 12.02.2024

Безумно. Маск возмутился ситуацией вокруг интервью Путина в США

Предпринимателя Илона Маска возмутила информация, что Facebook* ограничил распространение на своей платформе интервью Владимира Путина журналисту Такеру... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T13:27

2024-02-12T13:27

2024-02-12T17:38

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Предпринимателя Илона Маска возмутила информация, что Facebook* ограничил распространение на своей платформе интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону по "приказу" президента США Джо Байдена."Это безумный уровень цензуры!" — написал миллиардер в соцсети X.Утверждение о попытках Белого дома помешать распространению интервью опубликовал активист Ян Майлз Чон.Американский журналист Такер Карлсон в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на видеохостинге YouTube. Видеозапись беседы также появилась на сайте Кремля.При этом Карлсон сообщал, что Маск обещал не блокировать интервью с российским лидером, когда его опубликуют в соцсети X. Число просмотров видео там превысило 196 миллионов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926404199.html

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