https://ria.ru/20240212/mask-1926835569.html
Безумно. Маск возмутился ситуацией вокруг интервью Путина в США
Безумно. Маск возмутился ситуацией вокруг интервью Путина в США - РИА Новости, 12.02.2024
Безумно. Маск возмутился ситуацией вокруг интервью Путина в США
Предпринимателя Илона Маска возмутила информация, что Facebook* ограничил распространение на своей платформе интервью Владимира Путина журналисту Такеру... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:27
2024-02-12T13:27
2024-02-12T17:38
в мире
россия
москва
владимир путин
такер карлсон
илон маск
facebook
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_668dcb7b9db37a6fa97c9533a3e1a96b.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Предпринимателя Илона Маска возмутила информация, что Facebook* ограничил распространение на своей платформе интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону по "приказу" президента США Джо Байдена."Это безумный уровень цензуры!" — написал миллиардер в соцсети X.Утверждение о попытках Белого дома помешать распространению интервью опубликовал активист Ян Майлз Чон.Американский журналист Такер Карлсон в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на видеохостинге YouTube. Видеозапись беседы также появилась на сайте Кремля.При этом Карлсон сообщал, что Маск обещал не блокировать интервью с российским лидером, когда его опубликуют в соцсети X. Число просмотров видео там превысило 196 миллионов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926404199.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e92964b90a2c6047ec5744a047cca8b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, владимир путин, такер карлсон, илон маск, facebook, youtube, интервью владимира путина такеру карлсону, сша
В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, Илон Маск, Facebook, YouTube, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, США
Безумно. Маск возмутился ситуацией вокруг интервью Путина в США
Маск назвал возможные попытки помешать распространению интервью Путина цензурой