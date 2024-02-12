Рейтинг@Mail.ru
Безумно. Маск возмутился ситуацией вокруг интервью Путина в США - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 12.02.2024 (обновлено: 17:38 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/mask-1926835569.html
Безумно. Маск возмутился ситуацией вокруг интервью Путина в США
Безумно. Маск возмутился ситуацией вокруг интервью Путина в США - РИА Новости, 12.02.2024
Безумно. Маск возмутился ситуацией вокруг интервью Путина в США
Предпринимателя Илона Маска возмутила информация, что Facebook* ограничил распространение на своей платформе интервью Владимира Путина журналисту Такеру... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:27
2024-02-12T17:38
в мире
россия
москва
владимир путин
такер карлсон
илон маск
facebook
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_668dcb7b9db37a6fa97c9533a3e1a96b.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Предпринимателя Илона Маска возмутила информация, что Facebook* ограничил распространение на своей платформе интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону по "приказу" президента США Джо Байдена."Это безумный уровень цензуры!" — написал миллиардер в соцсети X.Утверждение о попытках Белого дома помешать распространению интервью опубликовал активист Ян Майлз Чон.Американский журналист Такер Карлсон в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на видеохостинге YouTube. Видеозапись беседы также появилась на сайте Кремля.При этом Карлсон сообщал, что Маск обещал не блокировать интервью с российским лидером, когда его опубликуют в соцсети X. Число просмотров видео там превысило 196 миллионов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926404199.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e92964b90a2c6047ec5744a047cca8b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, владимир путин, такер карлсон, илон маск, facebook, youtube, интервью владимира путина такеру карлсону, сша
В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, Илон Маск, Facebook, YouTube, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, США
Безумно. Маск возмутился ситуацией вокруг интервью Путина в США

Маск назвал возможные попытки помешать распространению интервью Путина цензурой

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Предпринимателя Илона Маска возмутила информация, что Facebook* ограничил распространение на своей платформе интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону по "приказу" президента США Джо Байдена.
"Это безумный уровень цензуры!" — написал миллиардер в соцсети X.
Утверждение о попытках Белого дома помешать распространению интервью опубликовал активист Ян Майлз Чон.
Американский журналист Такер Карлсон в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на видеохостинге YouTube. Видеозапись беседы также появилась на сайте Кремля.
При этом Карлсон сообщал, что Маск обещал не блокировать интервью с российским лидером, когда его опубликуют в соцсети X. Число просмотров видео там превысило 196 миллионов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Маск объяснил, как смотреть интервью Карлсона с Путиным с Apple TV
9 февраля, 13:11
 
В миреРоссияМоскваВладимир ПутинТакер КарлсонИлон МаскFacebookYouTubeИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала