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Украинский морпех получил 25 лет за попытку расстрелять жителей Мариуполя - РИА Новости, 12.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:56 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/mariupol-1926862166.html
Украинский морпех получил 25 лет за попытку расстрелять жителей Мариуполя
Украинский морпех получил 25 лет за попытку расстрелять жителей Мариуполя - РИА Новости, 12.02.2024
Украинский морпех получил 25 лет за попытку расстрелять жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы строгого режима украинского морпеха, который в марте 2022 года пытался расстрелять двоих мирных жителей... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:56
2024-02-12T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
мариуполь
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы строгого режима украинского морпеха, который в марте 2022 года пытался расстрелять двоих мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего разведчика 1-го отделения 3-го взвода разведывательной роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Максима Чернушенко", - говорится в релизе. В суде было установлено, что 23 марта 2022 года Чернушенко находился на боевой позиции на территории завода "Азовмаш" в Мариуполе. Увидев двоих идущих вблизи боевых позиций гражданских, он доложил об этом по радиосвязи командиру. "Получив преступный приказ о ликвидации гражданского населения, открыл огонь из автомата по мужчинам. Однако потерпевшим удалось спастись, покинув зону обстрела", - сообщили в прокуратуре. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Чернушенко к 25 годам колонии строгого режима.
https://ria.ru/20240202/azov-1924989768.html
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безопасность, мариуполь, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский морпех получил 25 лет за попытку расстрелять жителей Мариуполя

Суд приговорил морпеха ВСУ к 25 годам за попытку расстрелять жителей Мариуполя

© РИА Новости / Алексей КуденкоРазрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя. 2022 год
Разрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя. 2022 год - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Разрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя. 2022 год. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы строгого режима украинского морпеха, который в марте 2022 года пытался расстрелять двоих мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего разведчика 1-го отделения 3-го взвода разведывательной роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Максима Чернушенко", - говорится в релизе.
В суде было установлено, что 23 марта 2022 года Чернушенко находился на боевой позиции на территории завода "Азовмаш" в Мариуполе. Увидев двоих идущих вблизи боевых позиций гражданских, он доложил об этом по радиосвязи командиру. "Получив преступный приказ о ликвидации гражданского населения, открыл огонь из автомата по мужчинам. Однако потерпевшим удалось спастись, покинув зону обстрела", - сообщили в прокуратуре.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Чернушенко к 25 годам колонии строгого режима.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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