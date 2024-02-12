https://ria.ru/20240212/mariupol-1926862166.html
Украинский морпех получил 25 лет за попытку расстрелять жителей Мариуполя
Украинский морпех получил 25 лет за попытку расстрелять жителей Мариуполя - РИА Новости, 12.02.2024
Украинский морпех получил 25 лет за попытку расстрелять жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы строгого режима украинского морпеха, который в марте 2022 года пытался расстрелять двоих мирных жителей... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:56
2024-02-12T14:56
2024-02-12T14:56
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы строгого режима украинского морпеха, который в марте 2022 года пытался расстрелять двоих мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего разведчика 1-го отделения 3-го взвода разведывательной роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Максима Чернушенко", - говорится в релизе. В суде было установлено, что 23 марта 2022 года Чернушенко находился на боевой позиции на территории завода "Азовмаш" в Мариуполе. Увидев двоих идущих вблизи боевых позиций гражданских, он доложил об этом по радиосвязи командиру. "Получив преступный приказ о ликвидации гражданского населения, открыл огонь из автомата по мужчинам. Однако потерпевшим удалось спастись, покинув зону обстрела", - сообщили в прокуратуре. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Чернушенко к 25 годам колонии строгого режима.
https://ria.ru/20240202/azov-1924989768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, мариуполь, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский морпех получил 25 лет за попытку расстрелять жителей Мариуполя
Суд приговорил морпеха ВСУ к 25 годам за попытку расстрелять жителей Мариуполя
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы строгого режима украинского морпеха, который в марте 2022 года пытался расстрелять двоих мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего разведчика 1-го отделения 3-го взвода разведывательной роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины
Максима Чернушенко", - говорится в релизе.
В суде было установлено, что 23 марта 2022 года Чернушенко находился на боевой позиции на территории завода "Азовмаш" в Мариуполе. Увидев двоих идущих вблизи боевых позиций гражданских, он доложил об этом по радиосвязи командиру. "Получив преступный приказ о ликвидации гражданского населения, открыл огонь из автомата по мужчинам. Однако потерпевшим удалось спастись, покинув зону обстрела", - сообщили в прокуратуре.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Чернушенко к 25 годам колонии строгого режима.
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