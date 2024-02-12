Французский эксперт заявил, что Макрон может дистанцироваться от Украины
Эксперт Сапир: перенос визита Макрона может означать дистанцирование от Украины
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 фев – РИА Новости. Внезапный перенос визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев связан с необходимостью оценить политическую ситуацию на Украине и может означать, что он, по примеру США, пытается дистанцироваться от Украины, заявил РИА Новости эксперт Высшей школы социальных исследований Франции Жак Сапир.
По его словам, "французской дипломатии необходимо время, чтобы оценить политическую ситуацию на Украине".
"Макрон отложил свой визит в Киев по причине политических проблем на Украине в связи с заменой начальника генштаба и части высшего командования на Украине. Но также по причине продолжающихся разногласий в ЕС касательно объемов помощи, которую ЕС может оказывать Украине. Кажется, что он, наконец, понял, что не имеет смысла давать обещания, которые невозможно выполнить", - отметил Сапир.
Однако, по мнению эксперта, отмена поездки, анонсированной заранее и отмененной в последний момент, может также означать переломный момент в плане поддержки Парижем Киева. "Можно задаться вопросом о более глубинном смысле этой задержки. Означает ли она, что Франция начинает дистанцироваться от Украины, как это делают США? Надо понять, будет ли дата нового визита согласована быстро, или же объявление о переносе ознаменовало переломную точку во внешней политике Франции по отношению к Украине", - отметил Сапир.
Накануне СМИ сообщили, что Макрон "из соображений безопасности" отменил визит в Киев, запланированный на 13 и 14 февраля. При этом ранее Макрон заявлял, что Франция вскоре закончит работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности Украине, и обещал объявить о его подписании в ходе визита на Украину в феврале.