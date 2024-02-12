https://ria.ru/20240212/lutsenko-1926883680.html

Луценко: свыше 4 тысяч вологодских домов подключили к газу по соцпрограмме

Луценко: свыше 4 тысяч вологодских домов подключили к газу по соцпрограмме - РИА Новости, 12.02.2024

Луценко: свыше 4 тысяч вологодских домов подключили к газу по соцпрограмме

Более четырех тысяч домов в Вологодской области подключили к "голубому" топливу в рамках реализации программы социальной догазификации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:00

2024-02-12T16:00

2024-02-12T16:00

вологодская область

андрей луценко

жкх

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565290241_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_71e90128a56eee65d4f992123a1fe25f.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более четырех тысяч домов в Вологодской области подключили к "голубому" топливу в рамках реализации программы социальной догазификации, сообщает пресс-служба регионального парламента. На проведение газовых сетей до границ участка с жителями заключено более 13 тысяч договоров. "Газ доведен до границ участков почти у 9,8 тысячи потребителей. Всего к "голубому" топливу подключено 4,2 тысячи домовладений. Темпы работ не снижаются, за два последних месяца специалисты газовой службы обеспечили газом около тысячи домов. Хочу отметить, процент заключенных договоров и выполненных подключений на Вологодчине превышает средние показатели по Северо-Западу. Благодарю организацию "Газпром межрегионгаз и газораспределение Вологда" за продуктивную работу", - цитирует пресс-служба председателя Законодательного Собрания Вологодской области, руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Луценко. Так, возможность подключения к природному газу получили жители села Литега Сокольского округа. В населенном пункте построен межпоселковый газопровод протяженностью более 11 километров. Возможность для подключения к газу получили 12 многоквартирных домов, 18 частных домов и два коммунально-бытовых объекта. Часть жителей уже пользуются газом. Активно ведутся работы в поселке Кипелово Вологодского округа. Сейчас там идет строительство газораспределительных сетей на улице Кустарная, затем строительство продолжится по улице Новая. Всего в населенном пункте для подключения домовладений предстоит провести порядка 10 километров газопроводов. Кроме этого, в уже газифицированных населенных пунктах Междуреченского округа специалисты "Газпром газораспределение Вологда" реализуют проект по установке интеллектуальных счетчиков газа. Благодаря приборам можно следить за потреблением газа в онлайн-режиме, автоматически снимать показания приборов учета и передавать их в информационную систему для расчета.

https://ria.ru/20240209/lutsenko-1926476242.html

https://ria.ru/20240207/kirillov-1925937152.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, жкх, газпром