https://ria.ru/20240212/lutsenko-1926883680.html
Луценко: свыше 4 тысяч вологодских домов подключили к газу по соцпрограмме
Луценко: свыше 4 тысяч вологодских домов подключили к газу по соцпрограмме - РИА Новости, 12.02.2024
Луценко: свыше 4 тысяч вологодских домов подключили к газу по соцпрограмме
Более четырех тысяч домов в Вологодской области подключили к "голубому" топливу в рамках реализации программы социальной догазификации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:00
2024-02-12T16:00
2024-02-12T16:00
вологодская область
андрей луценко
жкх
газпром
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более четырех тысяч домов в Вологодской области подключили к "голубому" топливу в рамках реализации программы социальной догазификации, сообщает пресс-служба регионального парламента. На проведение газовых сетей до границ участка с жителями заключено более 13 тысяч договоров. "Газ доведен до границ участков почти у 9,8 тысячи потребителей. Всего к "голубому" топливу подключено 4,2 тысячи домовладений. Темпы работ не снижаются, за два последних месяца специалисты газовой службы обеспечили газом около тысячи домов. Хочу отметить, процент заключенных договоров и выполненных подключений на Вологодчине превышает средние показатели по Северо-Западу. Благодарю организацию "Газпром межрегионгаз и газораспределение Вологда" за продуктивную работу", - цитирует пресс-служба председателя Законодательного Собрания Вологодской области, руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Луценко. Так, возможность подключения к природному газу получили жители села Литега Сокольского округа. В населенном пункте построен межпоселковый газопровод протяженностью более 11 километров. Возможность для подключения к газу получили 12 многоквартирных домов, 18 частных домов и два коммунально-бытовых объекта. Часть жителей уже пользуются газом. Активно ведутся работы в поселке Кипелово Вологодского округа. Сейчас там идет строительство газораспределительных сетей на улице Кустарная, затем строительство продолжится по улице Новая. Всего в населенном пункте для подключения домовладений предстоит провести порядка 10 километров газопроводов. Кроме этого, в уже газифицированных населенных пунктах Междуреченского округа специалисты "Газпром газораспределение Вологда" реализуют проект по установке интеллектуальных счетчиков газа. Благодаря приборам можно следить за потреблением газа в онлайн-режиме, автоматически снимать показания приборов учета и передавать их в информационную систему для расчета.
https://ria.ru/20240209/lutsenko-1926476242.html
https://ria.ru/20240207/kirillov-1925937152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей луценко, жкх, газпром
Вологодская область, Андрей Луценко, ЖКХ, Газпром
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более четырех тысяч домов в Вологодской области подключили к "голубому" топливу в рамках реализации программы социальной догазификации, сообщает пресс-служба регионального парламента.
На проведение газовых сетей до границ участка с жителями заключено более 13 тысяч договоров.
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"Газ доведен до границ участков почти у 9,8 тысячи потребителей. Всего к "голубому" топливу подключено 4,2 тысячи домовладений. Темпы работ не снижаются, за два последних месяца специалисты газовой службы обеспечили газом около тысячи домов. Хочу отметить, процент заключенных договоров и выполненных подключений на Вологодчине превышает средние показатели по Северо-Западу. Благодарю организацию "Газпром
межрегионгаз и газораспределение Вологда" за продуктивную работу", - цитирует пресс-служба председателя Законодательного Собрания Вологодской области, руководителя фракции "Единая Россия
" Андрея Луценко
.
Так, возможность подключения к природному газу получили жители села Литега Сокольского округа. В населенном пункте построен межпоселковый газопровод протяженностью более 11 километров. Возможность для подключения к газу получили 12 многоквартирных домов, 18 частных домов и два коммунально-бытовых объекта. Часть жителей уже пользуются газом.
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Активно ведутся работы в поселке Кипелово Вологодского округа. Сейчас там идет строительство газораспределительных сетей на улице Кустарная, затем строительство продолжится по улице Новая. Всего в населенном пункте для подключения домовладений предстоит провести порядка 10 километров газопроводов.
Кроме этого, в уже газифицированных населенных пунктах Междуреченского округа специалисты "Газпром газораспределение Вологда" реализуют проект по установке интеллектуальных счетчиков газа. Благодаря приборам можно следить за потреблением газа в онлайн-режиме, автоматически снимать показания приборов учета и передавать их в информационную систему для расчета.