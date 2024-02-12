https://ria.ru/20240212/lisichansk-1926816763.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Лисичанска

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Лисичанска - РИА Новости, 12.02.2024

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Лисичанска

Состояние трех из пострадавших при обстреле украинскими войсками пекарни в Лисичанске стабильно тяжелое, всего в больнице остаются пять раненых, сообщила... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:01

2024-02-12T12:01

2024-02-12T12:01

специальная военная операция на украине

лисичанск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

удар всу по пекарне в лисичанске

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ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Состояние трех из пострадавших при обстреле украинскими войсками пекарни в Лисичанске стабильно тяжелое, всего в больнице остаются пять раненых, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в понедельник. "Состояние трех пациентов, пострадавших в результате обстрела пекарни в Лисичанске, остается стабильно тяжелым. Тактика их лечения согласована со специалистами из федеральных медицинских центров посредством регулярных телемедицинских консультаций", - приводит слова министра Telegram-канал регионального правительства. Она отметила, что всего в Луганской республиканской клинической больнице находится пять человек, попавших под обстрел Лисичанска в начале февраля, состояние еще двух пациентов оценивается как средней степени тяжести. "Все пациенты получают лечение в полном объеме. Все проконсультированы смежными специалистами. Необходимые препараты и изделия медицинского назначения в наличии. Послеоперационный период протекает у пациентов удовлетворительно", - отметила министр. В начале февраля в результате обстрела пекарни в Лисичанске погибли 29 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены. Лисичанск - город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Украинские войска, оставляя Лисичанск, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.

https://ria.ru/20240212/udary-1926808600.html

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске