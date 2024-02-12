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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Лисичанска - РИА Новости, 12.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:01 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/lisichansk-1926816763.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Лисичанска
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Лисичанска - РИА Новости, 12.02.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Лисичанска
Состояние трех из пострадавших при обстреле украинскими войсками пекарни в Лисичанске стабильно тяжелое, всего в больнице остаются пять раненых, сообщила... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:01
2024-02-12T12:01
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
удар всу по пекарне в лисичанске
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ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Состояние трех из пострадавших при обстреле украинскими войсками пекарни в Лисичанске стабильно тяжелое, всего в больнице остаются пять раненых, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в понедельник. "Состояние трех пациентов, пострадавших в результате обстрела пекарни в Лисичанске, остается стабильно тяжелым. Тактика их лечения согласована со специалистами из федеральных медицинских центров посредством регулярных телемедицинских консультаций", - приводит слова министра Telegram-канал регионального правительства. Она отметила, что всего в Луганской республиканской клинической больнице находится пять человек, попавших под обстрел Лисичанска в начале февраля, состояние еще двух пациентов оценивается как средней степени тяжести. "Все пациенты получают лечение в полном объеме. Все проконсультированы смежными специалистами. Необходимые препараты и изделия медицинского назначения в наличии. Послеоперационный период протекает у пациентов удовлетворительно", - отметила министр. В начале февраля в результате обстрела пекарни в Лисичанске погибли 29 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены. Лисичанск - город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Украинские войска, оставляя Лисичанск, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
https://ria.ru/20240212/udary-1926808600.html
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лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Лисичанска

Трое раненных при обстреле Лисичанска остаются в стабильно тяжелом состоянии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР
Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Состояние трех из пострадавших при обстреле украинскими войсками пекарни в Лисичанске стабильно тяжелое, всего в больнице остаются пять раненых, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в понедельник.
"Состояние трех пациентов, пострадавших в результате обстрела пекарни в Лисичанске, остается стабильно тяжелым. Тактика их лечения согласована со специалистами из федеральных медицинских центров посредством регулярных телемедицинских консультаций", - приводит слова министра Telegram-канал регионального правительства.
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Она отметила, что всего в Луганской республиканской клинической больнице находится пять человек, попавших под обстрел Лисичанска в начале февраля, состояние еще двух пациентов оценивается как средней степени тяжести.
"Все пациенты получают лечение в полном объеме. Все проконсультированы смежными специалистами. Необходимые препараты и изделия медицинского назначения в наличии. Послеоперационный период протекает у пациентов удовлетворительно", - отметила министр.
В начале февраля в результате обстрела пекарни в Лисичанске погибли 29 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены.
Лисичанск - город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Украинские войска, оставляя Лисичанск, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
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Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по пекарне в Лисичанске
 
 
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