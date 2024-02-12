https://ria.ru/20240212/lift-1926859205.html
В Краснодаре в многоэтажном доме упал лифт с людьми
В Краснодаре в многоэтажном доме упал лифт с людьми - РИА Новости, 12.02.2024
В Краснодаре в многоэтажном доме упал лифт с людьми
Прокуратура начала проверку по факту падения лифта с людьми в многоэтажном доме Краснодара, предварительной причиной стал сбой в электронике, сообщило ведомство РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:49
2024-02-12T14:49
2024-02-12T14:49
происшествия
краснодар
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
госжилинспекция
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КРАСНОДАР, 12 фев – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту падения лифта с людьми в многоэтажном доме Краснодара, предварительной причиной стал сбой в электронике, сообщило ведомство в Telegram-канале.В сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, что в минувшую субботу лифт с минимум четырьмя пассажирами в кабине толчками начал падать вниз, людям пришлось сесть на корточки. "Прокуратурой Прикубанского административного округа Краснодара по указанию прокуратуры края совместно со специалистами Ростехнадзора и Госжилинспекцией организована проверка по размещенной в сети Интернет информации о падении лифта в многоквартирном доме № 65 А по улице Западный обход в Краснодаре", - сообщили в краевой прокуратуре. Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, после инцидента никто в больницу не обращался. Прокуратура оценит деятельность управляющей компании "Сограт" по обеспечению безопасности жильцов. "По предварительным данным, пройдя второй этаж, индикатор не выдал команду на замедление кабины, лифтовое оборудование село на буферное устройство, пройдя точную остановку. Возможно, был сбой в электронике", - рассказал РИА Новости первый заместитель начальника городского управления по жилищным вопросам Артем Григорьев, комментируя возможную причину падения лифта.
https://ria.ru/20240206/elektrik-1925748706.html
https://ria.ru/20240117/lift-1921918929.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодар, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), госжилинспекция
Происшествия, Краснодар, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Госжилинспекция
В Краснодаре в многоэтажном доме упал лифт с людьми
В Краснодаре начали проверку после падения лифта с людьми в многоэтажном доме
КРАСНОДАР, 12 фев – РИА Новости.
Прокуратура начала проверку по факту падения лифта с людьми в многоэтажном доме Краснодара, предварительной причиной стал сбой в электронике, сообщило ведомство в Telegram-канале
.
В сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, что в минувшую субботу лифт с минимум четырьмя пассажирами в кабине толчками начал падать вниз, людям пришлось сесть на корточки.
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"Прокуратурой Прикубанского административного округа Краснодара по указанию прокуратуры края совместно со специалистами Ростехнадзора
и Госжилинспекцией
организована проверка по размещенной в сети Интернет информации о падении лифта в многоквартирном доме № 65 А по улице Западный обход в Краснодаре", - сообщили в краевой прокуратуре.
Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, после инцидента никто в больницу не обращался. Прокуратура оценит деятельность управляющей компании "Сограт" по обеспечению безопасности жильцов.
"По предварительным данным, пройдя второй этаж, индикатор не выдал команду на замедление кабины, лифтовое оборудование село на буферное устройство, пройдя точную остановку. Возможно, был сбой в электронике", - рассказал РИА Новости первый заместитель начальника городского управления по жилищным вопросам Артем Григорьев, комментируя возможную причину падения лифта.
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