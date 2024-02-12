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Латынину* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 12.02.2024
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17:47 12.02.2024 (обновлено: 17:48 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/latynina-1926914799.html
Латынину* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Латынину* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 12.02.2024
Латынину* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Пресненский суд Москвы в среду оштрафовал на 50 тысяч рублей журналистку Юлию Латынину* за отсутствие плашки иностранного агента в публикациях в соцсетях,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:47
2024-02-12T17:48
происшествия
москва
юлия латынина
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в среду оштрафовал на 50 тысяч рублей журналистку Юлию Латынину* за отсутствие плашки иностранного агента в публикациях в соцсетях, сообщили РИА Новости в суде. &quot;Суд признал Латынину Ю.Л.* виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей&quot;, - сказали в суде.Это максимальная санкция статьи. Латынина* была включена в реестр иноагентов в 2022 году.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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происшествия, москва, юлия латынина
Происшествия, Москва, Юлия Латынина
Латынину* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Латынину оштрафовали на 50 тыс рублей за отсутствие плашки иноагента в соцсетях

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в среду оштрафовал на 50 тысяч рублей журналистку Юлию Латынину* за отсутствие плашки иностранного агента в публикациях в соцсетях, сообщили РИА Новости в суде.
«

"Суд признал Латынину Ю.Л.* виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде.

Это максимальная санкция статьи. Латынина* была включена в реестр иноагентов в 2022 году.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Суд оштрафовал журналиста Ганапольского* за отсутствие плашки иноагента
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