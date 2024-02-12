https://ria.ru/20240212/latynina-1926914799.html

Латынину* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Латынину* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 12.02.2024

Латынину* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Пресненский суд Москвы в среду оштрафовал на 50 тысяч рублей журналистку Юлию Латынину* за отсутствие плашки иностранного агента в публикациях в соцсетях,... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:47

2024-02-12T17:47

2024-02-12T17:48

происшествия

москва

юлия латынина

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в среду оштрафовал на 50 тысяч рублей журналистку Юлию Латынину* за отсутствие плашки иностранного агента в публикациях в соцсетях, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Латынину Ю.Л.* виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде.Это максимальная санкция статьи. Латынина* была включена в реестр иноагентов в 2022 году.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240212/shtraf-1926885982.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, юлия латынина