https://ria.ru/20240212/lapsha-1926782973.html

В Башкирии запустили акцию по изготовлению домашней лапши для бойцов СВО

В Башкирии запустили акцию по изготовлению домашней лапши для бойцов СВО - РИА Новости, 12.02.2024

В Башкирии запустили акцию по изготовлению домашней лапши для бойцов СВО

Жительницы сел Караидельского района Башкирии организовали акцию по изготовлению домашней лапши для участников спецоперации, чтобы бойцы почувствовали тепло и... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T09:41

2024-02-12T09:41

2024-02-12T09:41

надежные люди

вооруженные силы рф

республика башкортостан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926780940_0:217:1280:937_1920x0_80_0_0_3d99ce452de4f6e10b1559899db3b1b7.jpg

УФА, 12 фев – РИА Новости. Жительницы сел Караидельского района Башкирии организовали акцию по изготовлению домашней лапши для участников спецоперации, чтобы бойцы почувствовали тепло и заботу родных через национальные блюда, сообщил глава района Айдар Шайдуллин в Telegram-канале. "Наши женщины продолжают заготовку лапши для участников СВО. Так, совместно с сотрудниками дома культуры села Ургуш, женсоветом, неравнодушными жительницами села была организована акция "Домашняя лапша - участникам СВО", - написал Шайдуллин. По его словам, к акции подключились и женщины из села Раздолье. "Из небольшого села Раздолье в зоне спецоперации находятся 7 человек. Их ждут матери, жены, дети. Вместе с ними ждут их возвращения и все жители села. Женщины Раздолья также собрались, чтобы сделать благое дело для бойцов. Они уже отправляли продукты, одеяла, носки, перчатки. Сегодня собрались, чтобы приготовить домашнюю лапшу", - рассказал районный мэр. "Хотим поддержать наших парней, которые находятся в зоне специальной военной операции. Во многих семьях есть мужчины, которые были мобилизованы или отправились добровольцами. Пусть тепло наших сердец и рук дойдут до наших защитников через национальные блюда", - приводит Шайдуллин слова активисток.

https://ria.ru/20240206/pomosch-1925619439.html

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы рф, республика башкортостан