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Курс доллара снизился до 90,83 рубля

Курс доллара снизился до 90,83 рубля - РИА Новости, 12.02.2024

Курс доллара снизился до 90,83 рубля

Курс рубля в начале первых торгов недели подрастает к основным торгуемым валютам: американская дешевеет до 90,83 рубля, китайская до 12,55 рубля, европейская -... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T07:05

2024-02-12T07:05

2024-02-12T07:08

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Курс рубля в начале первых торгов недели подрастает к основным торгуемым валютам: американская дешевеет до 90,83 рубля, китайская до 12,55 рубля, европейская - до 97,85 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.02 мск снижается на 7 копеек, до 90,83 рубля, юаня - на 2 копейки, до 12,55 рубля, евро - на 17 копеек, до 97,85 рубля.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа