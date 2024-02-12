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Курс доллара снизился до 90,83 рубля - РИА Новости, 12.02.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
07:05 12.02.2024 (обновлено: 07:08 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/kurs-1926770640.html
Курс доллара снизился до 90,83 рубля
Курс доллара снизился до 90,83 рубля - РИА Новости, 12.02.2024
Курс доллара снизился до 90,83 рубля
Курс рубля в начале первых торгов недели подрастает к основным торгуемым валютам: американская дешевеет до 90,83 рубля, китайская до 12,55 рубля, европейская -... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T07:05
2024-02-12T07:08
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Курс рубля в начале первых торгов недели подрастает к основным торгуемым валютам: американская дешевеет до 90,83 рубля, китайская до 12,55 рубля, европейская - до 97,85 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.02 мск снижается на 7 копеек, до 90,83 рубля, юаня - на 2 копейки, до 12,55 рубля, евро - на 17 копеек, до 97,85 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара снизился до 90,83 рубля

Курс доллара на Московской бирже в начале торгов снизился до 90,83 рубля

© AP Photo / Matt SlocumДоллар
Доллар - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Matt Slocum
Доллар. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Курс рубля в начале первых торгов недели подрастает к основным торгуемым валютам: американская дешевеет до 90,83 рубля, китайская до 12,55 рубля, европейская - до 97,85 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.02 мск снижается на 7 копеек, до 90,83 рубля, юаня - на 2 копейки, до 12,55 рубля, евро - на 17 копеек, до 97,85 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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