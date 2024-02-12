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Кулеба заявил, что его покусала чужая большая собака в Киеве
Кулеба заявил, что его покусала чужая большая собака в Киеве - РИА Новости, 12.02.2024
Кулеба заявил, что его покусала чужая большая собака в Киеве
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в понедельник, что на него во время прогулки в Киеве напала чужая "большая собака". РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:45
2024-02-12T13:45
2024-02-12T13:45
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в понедельник, что на него во время прогулки в Киеве напала чужая "большая собака". "Собак нужно любить, но и держать на поводках. Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки и заодно на меня", - написал Кулеба в Instagram*. Кулеба также опубликовал фото окровавленной ноги и отметил, что ему оказали медицинскую помощь в Александровской клинической больнице Киева.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, киев, дмитрий кулеба
В мире, Киев, Дмитрий Кулеба
Кулеба заявил, что его покусала чужая большая собака в Киеве
Кулеба заявил, что его на прогулке в Киеве покусала чужая большая собака
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в понедельник, что на него во время прогулки в Киеве напала чужая "большая собака".
"Собак нужно любить, но и держать на поводках. Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки и заодно на меня", - написал Кулеба в Instagram*.
Кулеба также опубликовал фото окровавленной ноги и отметил, что ему оказали медицинскую помощь в Александровской клинической больнице Киева.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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