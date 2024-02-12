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Кулеба заявил, что его покусала чужая большая собака в Киеве - РИА Новости, 12.02.2024
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13:45 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/kuleba-1926839730.html
Кулеба заявил, что его покусала чужая большая собака в Киеве
Кулеба заявил, что его покусала чужая большая собака в Киеве - РИА Новости, 12.02.2024
Кулеба заявил, что его покусала чужая большая собака в Киеве
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в понедельник, что на него во время прогулки в Киеве напала чужая "большая собака". РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:45
2024-02-12T13:45
в мире
киев
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в понедельник, что на него во время прогулки в Киеве напала чужая "большая собака". "Собак нужно любить, но и держать на поводках. Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки и заодно на меня", - написал Кулеба в Instagram*. Кулеба также опубликовал фото окровавленной ноги и отметил, что ему оказали медицинскую помощь в Александровской клинической больнице Киева.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230907/kuleba-1894693337.html
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в мире, киев, дмитрий кулеба
В мире, Киев, Дмитрий Кулеба
Кулеба заявил, что его покусала чужая большая собака в Киеве

Кулеба заявил, что его на прогулке в Киеве покусала чужая большая собака

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в понедельник, что на него во время прогулки в Киеве напала чужая "большая собака".
"Собак нужно любить, но и держать на поводках. Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки и заодно на меня", - написал Кулеба в Instagram*.
Кулеба также опубликовал фото окровавленной ноги и отметил, что ему оказали медицинскую помощь в Александровской клинической больнице Киева.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в McDonald's в Киеве. 6 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Кулеба рассказал Блинкену, как спасался в McDonald's от похмелья
7 сентября 2023, 10:48
 
В миреКиевДмитрий Кулеба
 
 
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