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Волонтеры швейного цеха на Кубани сошьют термобелье для солдат в зоне СВО - РИА Новости, 12.02.2024
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18:38 12.02.2024 (обновлено: 19:04 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/kuban-1926927827.html
Волонтеры швейного цеха на Кубани сошьют термобелье для солдат в зоне СВО
Волонтеры швейного цеха на Кубани сошьют термобелье для солдат в зоне СВО - РИА Новости, 12.02.2024
Волонтеры швейного цеха на Кубани сошьют термобелье для солдат в зоне СВО
Волонтеры швейного цеха в городе Тимашевске в Краснодарском крае пошьют к Дню защитника Отечества более 50 комплектов термобелья для солдат, отбывающих в зону... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:38
2024-02-12T19:04
надежные люди
краснодарский край
тимашевск
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КРАСНОДАР, 12 фев – РИА Новости. Волонтеры швейного цеха в городе Тимашевске в Краснодарском крае пошьют к Дню защитника Отечества более 50 комплектов термобелья для солдат, отбывающих в зону спецоперации, рассказала РИА Новости руководитель благотворительной организации "Помогаем вместе", на базе которой был создан цех, Анастасия Ирхина. По ее словам, активисты начали помогать фронту с самого начала спецоперации. Всего с декабря 2022 года, когда организация была официально зарегистрирована, волонтеры отправили на фронт более трех тысяч изделий. "На каждый праздник мы стараемся поддерживать солдат. На Пасху пекли куличи, отвозили яички. На Масленицу мы жарили блины. В этом году 23 февраля готовим 52 комплекта термобелья в подарок 39-й отдельной железнодорожной бригаде имени Жукова в Тимашевске. Комплекты для тех, кто после праздника убывает в зону СВО", - рассказала Ирхина. При этом бойцы уже получили полсотни спальных мешков и сделали новые заявки на толстовки, пятиточечники и шапки-снуды. В ассортимент швейного цеха также входят нижнее белье, футболки, маскхалаты, дождевики и балаклавы. Кроме того, активисты выиграли губернаторский грант и в январе за 3,5 недели сшили 150 спальных мешков. Им помогали ветераны, школьники, жены и матери бойцов. Ежедневно в цеху трудятся порядка десяти активистов. Работа идет непрерывно, волонтеры шьют и в праздники, и в выходные. Приходят также желающие, которые совсем не умеет шить. В таком случае их всему обучают, рассказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20240212/knigi-1926863976.html
https://ria.ru/20240212/svo-1926810357.html
краснодарский край
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краснодарский край, тимашевск
Надежные люди, Краснодарский край, Тимашевск
Волонтеры швейного цеха на Кубани сошьют термобелье для солдат в зоне СВО

Активисты на Кубани сошьют более 50 комплектов термобелья для солдат

© Фото предоставлено руководителем благотворительной организации "Помогаем вместе" Анастасией ИрхинойАктивисты швейного цеха на Кубани пошьют полсотни комплектов для солдат к 23 февраля
Активисты швейного цеха на Кубани пошьют полсотни комплектов для солдат к 23 февраля
© Фото предоставлено руководителем благотворительной организации "Помогаем вместе" Анастасией Ирхиной
Активисты швейного цеха на Кубани пошьют полсотни комплектов для солдат к 23 февраля
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 12 фев – РИА Новости. Волонтеры швейного цеха в городе Тимашевске в Краснодарском крае пошьют к Дню защитника Отечества более 50 комплектов термобелья для солдат, отбывающих в зону спецоперации, рассказала РИА Новости руководитель благотворительной организации "Помогаем вместе", на базе которой был создан цех, Анастасия Ирхина.
По ее словам, активисты начали помогать фронту с самого начала спецоперации. Всего с декабря 2022 года, когда организация была официально зарегистрирована, волонтеры отправили на фронт более трех тысяч изделий.
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"На каждый праздник мы стараемся поддерживать солдат. На Пасху пекли куличи, отвозили яички. На Масленицу мы жарили блины. В этом году 23 февраля готовим 52 комплекта термобелья в подарок 39-й отдельной железнодорожной бригаде имени Жукова в Тимашевске. Комплекты для тех, кто после праздника убывает в зону СВО", - рассказала Ирхина.
При этом бойцы уже получили полсотни спальных мешков и сделали новые заявки на толстовки, пятиточечники и шапки-снуды. В ассортимент швейного цеха также входят нижнее белье, футболки, маскхалаты, дождевики и балаклавы. Кроме того, активисты выиграли губернаторский грант и в январе за 3,5 недели сшили 150 спальных мешков. Им помогали ветераны, школьники, жены и матери бойцов.
Ежедневно в цеху трудятся порядка десяти активистов. Работа идет непрерывно, волонтеры шьют и в праздники, и в выходные. Приходят также желающие, которые совсем не умеет шить. В таком случае их всему обучают, рассказала собеседница агентства.
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Надежные людиКраснодарский крайТимашевск
 
 
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