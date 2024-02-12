https://ria.ru/20240212/krossover-1926829036.html

Губернатор передал Госавтоинспекции Тюменской области 24 кроссовера

Губернатор передал Госавтоинспекции Тюменской области 24 кроссовера - РИА Новости, 12.02.2024

Губернатор передал Госавтоинспекции Тюменской области 24 кроссовера

Госавтоинспекция Тюменской области получила 24 новых патрульных автомобиля, приобретенных по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", с сегодняшнего дня они РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:57

2024-02-12T12:57

2024-02-12T12:57

тюменская область

тюменская область

ишим

александр моор

уватский район

александр смирнов

гибдд мвд рф

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ТЮМЕНЬ, 12 фев – РИА Новости. Госавтоинспекция Тюменской области получила 24 новых патрульных автомобиля, приобретенных по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", с сегодняшнего дня они уже заступили на дежурство, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "24 новых патрульных автомобиля ДПС заступили на дежурство сегодня в подразделения Тюменской области. Вместе с начальником регионального управления МВД Александром Смирновым вручили инспекторам ключи от машин… Техника закуплена в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", который инициирован президентом России", – сообщил Моор. По словам губернатора, современные кроссоверы оснащены всем необходимым для работы, в них установлены системы трехканальных регистраторов и радиостанция. Большая часть автомобилей поступила в полк ДПС Госавтоинспекции, остальные переданы в подразделения по городу Ишиму, Уватскому району и в отделы ГИБДД "Голышмановский" и "Ялуторовский". Губернатор подчеркнул, что обновление автопарка дорожно-патрульной службы отвечает задачам по снижению количества дорожных аварий и травматизма, по его словам, новые патрульные автомобили будут нести службу на самых напряженных участках трасс.

https://ria.ru/20240202/videonablyudenie-1924953470.html

тюменская область

ишим

уватский район

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тюменская область, ишим, александр моор, уватский район, александр смирнов, гибдд мвд рф