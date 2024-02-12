https://ria.ru/20240212/krossover-1926829036.html
Губернатор передал Госавтоинспекции Тюменской области 24 кроссовера
Губернатор передал Госавтоинспекции Тюменской области 24 кроссовера - РИА Новости, 12.02.2024
Губернатор передал Госавтоинспекции Тюменской области 24 кроссовера
Госавтоинспекция Тюменской области получила 24 новых патрульных автомобиля, приобретенных по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", с сегодняшнего дня они РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:57
2024-02-12T12:57
2024-02-12T12:57
тюменская область
тюменская область
ишим
александр моор
уватский район
александр смирнов
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878810266_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_a7eab73323799fb4802b4d676f8f6df8.jpg
ТЮМЕНЬ, 12 фев – РИА Новости. Госавтоинспекция Тюменской области получила 24 новых патрульных автомобиля, приобретенных по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", с сегодняшнего дня они уже заступили на дежурство, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "24 новых патрульных автомобиля ДПС заступили на дежурство сегодня в подразделения Тюменской области. Вместе с начальником регионального управления МВД Александром Смирновым вручили инспекторам ключи от машин… Техника закуплена в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", который инициирован президентом России", – сообщил Моор. По словам губернатора, современные кроссоверы оснащены всем необходимым для работы, в них установлены системы трехканальных регистраторов и радиостанция. Большая часть автомобилей поступила в полк ДПС Госавтоинспекции, остальные переданы в подразделения по городу Ишиму, Уватскому району и в отделы ГИБДД "Голышмановский" и "Ялуторовский". Губернатор подчеркнул, что обновление автопарка дорожно-патрульной службы отвечает задачам по снижению количества дорожных аварий и травматизма, по его словам, новые патрульные автомобили будут нести службу на самых напряженных участках трасс.
https://ria.ru/20240202/videonablyudenie-1924953470.html
тюменская область
ишим
уватский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878810266_389:0:3118:2047_1920x0_80_0_0_8e9129a6360f75fdc2f3d6a82bca8a34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, ишим, александр моор, уватский район, александр смирнов, гибдд мвд рф
Тюменская область, Тюменская область, Ишим, Александр Моор, Уватский район, Александр Смирнов, ГИБДД МВД РФ
ТЮМЕНЬ, 12 фев – РИА Новости. Госавтоинспекция Тюменской области получила 24 новых патрульных автомобиля, приобретенных по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", с сегодняшнего дня они уже заступили на дежурство, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
"24 новых патрульных автомобиля ДПС заступили на дежурство сегодня в подразделения Тюменской области. Вместе с начальником регионального управления МВД Александром Смирновым вручили инспекторам ключи от машин… Техника закуплена в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", который инициирован президентом России", – сообщил Моор.
По словам губернатора, современные кроссоверы оснащены всем необходимым для работы, в них установлены системы трехканальных регистраторов и радиостанция. Большая часть автомобилей поступила в полк ДПС Госавтоинспекции, остальные переданы в подразделения по городу Ишиму, Уватскому району и в отделы ГИБДД "Голышмановский" и "Ялуторовский".
Губернатор подчеркнул, что обновление автопарка дорожно-патрульной службы отвечает задачам по снижению количества дорожных аварий и травматизма, по его словам, новые патрульные автомобили будут нести службу на самых напряженных участках трасс.
Около 76 процентов тюменских лесов будет под видеонаблюдением