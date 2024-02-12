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Губернатор передал Госавтоинспекции Тюменской области 24 кроссовера - РИА Новости, 12.02.2024
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Тюменская область
 
12:57 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/krossover-1926829036.html
Губернатор передал Госавтоинспекции Тюменской области 24 кроссовера
Губернатор передал Госавтоинспекции Тюменской области 24 кроссовера - РИА Новости, 12.02.2024
Губернатор передал Госавтоинспекции Тюменской области 24 кроссовера
Госавтоинспекция Тюменской области получила 24 новых патрульных автомобиля, приобретенных по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", с сегодняшнего дня они РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:57
2024-02-12T12:57
тюменская область
тюменская область
ишим
александр моор
уватский район
александр смирнов
гибдд мвд рф
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ТЮМЕНЬ, 12 фев – РИА Новости. Госавтоинспекция Тюменской области получила 24 новых патрульных автомобиля, приобретенных по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", с сегодняшнего дня они уже заступили на дежурство, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "24 новых патрульных автомобиля ДПС заступили на дежурство сегодня в подразделения Тюменской области. Вместе с начальником регионального управления МВД Александром Смирновым вручили инспекторам ключи от машин… Техника закуплена в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", который инициирован президентом России", – сообщил Моор. По словам губернатора, современные кроссоверы оснащены всем необходимым для работы, в них установлены системы трехканальных регистраторов и радиостанция. Большая часть автомобилей поступила в полк ДПС Госавтоинспекции, остальные переданы в подразделения по городу Ишиму, Уватскому району и в отделы ГИБДД "Голышмановский" и "Ялуторовский". Губернатор подчеркнул, что обновление автопарка дорожно-патрульной службы отвечает задачам по снижению количества дорожных аварий и травматизма, по его словам, новые патрульные автомобили будут нести службу на самых напряженных участках трасс.
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тюменская область, ишим, александр моор, уватский район, александр смирнов, гибдд мвд рф
Тюменская область, Тюменская область, Ишим, Александр Моор, Уватский район, Александр Смирнов, ГИБДД МВД РФ

Губернатор передал Госавтоинспекции Тюменской области 24 кроссовера

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександр Моор
Александр Моор
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 12 фев – РИА Новости. Госавтоинспекция Тюменской области получила 24 новых патрульных автомобиля, приобретенных по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", с сегодняшнего дня они уже заступили на дежурство, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
"24 новых патрульных автомобиля ДПС заступили на дежурство сегодня в подразделения Тюменской области. Вместе с начальником регионального управления МВД Александром Смирновым вручили инспекторам ключи от машин… Техника закуплена в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", который инициирован президентом России", – сообщил Моор.
По словам губернатора, современные кроссоверы оснащены всем необходимым для работы, в них установлены системы трехканальных регистраторов и радиостанция. Большая часть автомобилей поступила в полк ДПС Госавтоинспекции, остальные переданы в подразделения по городу Ишиму, Уватскому району и в отделы ГИБДД "Голышмановский" и "Ялуторовский".
Губернатор подчеркнул, что обновление автопарка дорожно-патрульной службы отвечает задачам по снижению количества дорожных аварий и травматизма, по его словам, новые патрульные автомобили будут нести службу на самых напряженных участках трасс.
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Тюменская областьТюменская областьИшимАлександр МоорУватский районАлександр СмирновГИБДД МВД РФ
 
 
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