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В Австрии заявили о желании расторгнуть контракт между "Газпромом" и OMV - РИА Новости, 12.02.2024
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14:33 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/kontrakt-1926852607.html
В Австрии заявили о желании расторгнуть контракт между "Газпромом" и OMV
В Австрии заявили о желании расторгнуть контракт между "Газпромом" и OMV - РИА Новости, 12.02.2024
В Австрии заявили о желании расторгнуть контракт между "Газпромом" и OMV
Австрия ищет возможность расторжения газового контракта между OMV и "Газпромом", изучит все возможные варианты для этого, заявила журналистам австрийский... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:33
2024-02-12T14:33
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ВЕНА, 12 фев - РИА Новости. Австрия ищет возможность расторжения газового контракта между OMV и "Газпромом", изучит все возможные варианты для этого, заявила журналистам австрийский министр по вопросам климатических мер, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леонор Гевесслер. Ранее сообщалось, что у австрийского нефтегазового концерна OMV контракты с "Газпромом" на поставку газа в Австрию заключены до 2040 года, и, как заявлял канцлер республики Карл Нехаммер, их одностороннее расторжение со стороны его страны обошлось бы дорого. По словам австрийского министра энергетики, одной из причин высокого уровня зависимости Австрии от российского газа является соглашение между OMV и "Газпромом", предусматривающее фиксированные обязательства по закупке газа из РФ. "Для отказа от поставок российского газа, как это предусмотрено в Австрии и на уровне ЕС, необходимо изучить и реализовать все варианты расторжения контракта", - сказала Гевесслер на пресс-конференции в понедельник. Евросоюз не вводил санкции против поставок российского газа, но большинство входящих в него стран после начала спецоперации на Украине поставили цель сократить закупки "голубого топлива" в России. "Газпром" неоднократно заявлял, что компания выполняет все обязательства перед европейскими потребителями. О том, что компания - надежный поставщик газа, говорил, в частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отмечал, что Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России.
https://ria.ru/20240117/gas-1921955739.html
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австрия, россия, газпром, omv, в мире
Австрия, Россия, Газпром, OMV, В мире
В Австрии заявили о желании расторгнуть контракт между "Газпромом" и OMV

Гевесслер: Вена проверит возможности выхода из контракта между "Газпромом" и OMV

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
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ВЕНА, 12 фев - РИА Новости. Австрия ищет возможность расторжения газового контракта между OMV и "Газпромом", изучит все возможные варианты для этого, заявила журналистам австрийский министр по вопросам климатических мер, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леонор Гевесслер.
Ранее сообщалось, что у австрийского нефтегазового концерна OMV контракты с "Газпромом" на поставку газа в Австрию заключены до 2040 года, и, как заявлял канцлер республики Карл Нехаммер, их одностороннее расторжение со стороны его страны обошлось бы дорого.
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По словам австрийского министра энергетики, одной из причин высокого уровня зависимости Австрии от российского газа является соглашение между OMV и "Газпромом", предусматривающее фиксированные обязательства по закупке газа из РФ.
"Для отказа от поставок российского газа, как это предусмотрено в Австрии и на уровне ЕС, необходимо изучить и реализовать все варианты расторжения контракта", - сказала Гевесслер на пресс-конференции в понедельник.
Евросоюз не вводил санкции против поставок российского газа, но большинство входящих в него стран после начала спецоперации на Украине поставили цель сократить закупки "голубого топлива" в России. "Газпром" неоднократно заявлял, что компания выполняет все обязательства перед европейскими потребителями. О том, что компания - надежный поставщик газа, говорил, в частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отмечал, что Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России.
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