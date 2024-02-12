Рейтинг@Mail.ru
В Югре выяснят детали конфликта с участником СВО, которого не пустили в бар - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:43 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/konflikt-1926898224.html
В Югре выяснят детали конфликта с участником СВО, которого не пустили в бар
В Югре выяснят детали конфликта с участником СВО, которого не пустили в бар - РИА Новости, 12.02.2024
В Югре выяснят детали конфликта с участником СВО, которого не пустили в бар
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа выяснит обстоятельства конфликта с участником спецоперации, которого не пустили в бар в Нижневартовске. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:43
2024-02-12T16:43
специальная военная операция на украине
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа выяснит обстоятельства конфликта с участником спецоперации, которого не пустили в бар в Нижневартовске. Ранее в Telegram-канале "Нижневартовск. Происшествия" появилась информация о том, что мужчину, который накануне вернулся со спецоперации, не пустили в бар в Нижневартовске якобы из-за того, что он был в военной форме. "Организована проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего", – сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры ХМАО. В свою очередь в администрации нижневартовского диско-бара "Сова" РИА Новости подчеркнули, что мужчину не пустили в заведение, потому что он был пьян. "У нас действует дресс-код. Да, он был пьян, я ему сказал: "Сними форму и ложись спать". У нас есть устав заведения, чтобы люди приходили отдыхать, а не смотрели на пьяных. Нет разницы, участники СВО они или правоохранители", – сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240105/arest-1919813087.html
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_b079bf5657a3b3d4c8b845822c9242cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовск
В Югре выяснят детали конфликта с участником СВО, которого не пустили в бар

Прокуратура выясняет, почему участника СВО в Нижневартовске не пустили в бар

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа выяснит обстоятельства конфликта с участником спецоперации, которого не пустили в бар в Нижневартовске.
Ранее в Telegram-канале "Нижневартовск. Происшествия" появилась информация о том, что мужчину, который накануне вернулся со спецоперации, не пустили в бар в Нижневартовске якобы из-за того, что он был в военной форме.
"Организована проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего", – сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
В свою очередь в администрации нижневартовского диско-бара "Сова" РИА Новости подчеркнули, что мужчину не пустили в заведение, потому что он был пьян. "У нас действует дресс-код. Да, он был пьян, я ему сказал: "Сними форму и ложись спать". У нас есть устав заведения, чтобы люди приходили отдыхать, а не смотрели на пьяных. Нет разницы, участники СВО они или правоохранители", – сказал собеседник агентства.
Сотрудник полиции в суде
В Челябинске арестовали последнего фигуранта конфликта с участником СВО
5 января, 13:29
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХанты-Мансийский автономный округНижневартовск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала