https://ria.ru/20240212/konflikt-1926898224.html
В Югре выяснят детали конфликта с участником СВО, которого не пустили в бар
В Югре выяснят детали конфликта с участником СВО, которого не пустили в бар - РИА Новости, 12.02.2024
В Югре выяснят детали конфликта с участником СВО, которого не пустили в бар
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа выяснит обстоятельства конфликта с участником спецоперации, которого не пустили в бар в Нижневартовске. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:43
2024-02-12T16:43
2024-02-12T16:43
специальная военная операция на украине
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа выяснит обстоятельства конфликта с участником спецоперации, которого не пустили в бар в Нижневартовске. Ранее в Telegram-канале "Нижневартовск. Происшествия" появилась информация о том, что мужчину, который накануне вернулся со спецоперации, не пустили в бар в Нижневартовске якобы из-за того, что он был в военной форме. "Организована проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего", – сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры ХМАО. В свою очередь в администрации нижневартовского диско-бара "Сова" РИА Новости подчеркнули, что мужчину не пустили в заведение, потому что он был пьян. "У нас действует дресс-код. Да, он был пьян, я ему сказал: "Сними форму и ложись спать". У нас есть устав заведения, чтобы люди приходили отдыхать, а не смотрели на пьяных. Нет разницы, участники СВО они или правоохранители", – сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240105/arest-1919813087.html
ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовск
В Югре выяснят детали конфликта с участником СВО, которого не пустили в бар
Прокуратура выясняет, почему участника СВО в Нижневартовске не пустили в бар
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа выяснит обстоятельства конфликта с участником спецоперации, которого не пустили в бар в Нижневартовске.
Ранее в Telegram-канале "Нижневартовск. Происшествия" появилась информация о том, что мужчину, который накануне вернулся со спецоперации, не пустили в бар в Нижневартовске якобы из-за того, что он был в военной форме.
"Организована проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего", – сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
В свою очередь в администрации нижневартовского диско-бара "Сова" РИА Новости подчеркнули, что мужчину не пустили в заведение, потому что он был пьян. "У нас действует дресс-код. Да, он был пьян, я ему сказал: "Сними форму и ложись спать". У нас есть устав заведения, чтобы люди приходили отдыхать, а не смотрели на пьяных. Нет разницы, участники СВО они или правоохранители", – сказал собеседник агентства.
В Челябинске арестовали последнего фигуранта конфликта с участником СВО