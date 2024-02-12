https://ria.ru/20240212/konflikt-1926783198.html

Полянский: у ООН нет инструментов для урегулирования конфликта на Украине

Полянский: у ООН нет инструментов для урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 12.02.2024

Полянский: у ООН нет инструментов для урегулирования конфликта на Украине

У генсека ООН Антониу Гутерреша нет инструментария для урегулирования нынешней горячей фазы конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T09:45

2024-02-12T09:45

2024-02-12T09:45

специальная военная операция на украине

россия

украина

антониу гутерреш

в мире

дмитрий полянский

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ООН, 12 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. У генсека ООН Антониу Гутерреша нет инструментария для урегулирования нынешней горячей фазы конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.В ответ на вопрос о том, выступал ли Гутерреш с какими-либо мирными инициативами по Украине на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровы в конце января, Полянский сказал: "У Антониу Гутерреша очень простая позиция: он говорит, что "если нас обе стороны попросят, мы будем готовы посредничать"."У него нет какого-то своего инструментария, который он был бы готов предложить конкретно к данной, горячей фазе украинского кризиса", - подчеркнул Полянский.Дипломат напомнил, что у генсека ООН были наработки в том, что касается черноморской зерновой инициативы - и он "продолжает периодически делать какие-то попытки, продвинуть свои идеи на этот счет". Однако по этому вопросу Москва очень четко обозначила свою позицию, отметил первый зампостпреда, пояснив, что речи о возобновлении инициативы не может быть, пока не будут исполнены все обязательства перед Россией."Других каких-то инициатив, идей по Украине от ооновцев я, честно говоря, не припомню. Во всяком случае, с нами они ничего такого не обсуждали", - добавил он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве отметили, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

https://ria.ru/20240212/konflikt-1926779802.html

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россия, украина, антониу гутерреш, в мире, дмитрий полянский