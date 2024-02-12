https://ria.ru/20240212/kolesa-1926782495.html
В Красноярском крае пьяный водитель порезал колеса скорой
В Красноярском крае пьяный водитель порезал колеса скорой - РИА Новости, 12.02.2024
В Красноярском крае пьяный водитель порезал колеса скорой
Полиция города Шарыпово Красноярского края задержала пьяного водителя, который, не желая уступать дорогу машине скорой помощи, порезал ей колеса и угрожал... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T09:36
2024-02-12T09:36
2024-02-12T09:43
происшествия
красноярский край
шарыпово
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КРАСНОЯРСК, 12 фев – РИА Новости. Полиция города Шарыпово Красноярского края задержала пьяного водителя, который, не желая уступать дорогу машине скорой помощи, порезал ей колеса и угрожал медикам, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале. "Около пяти утра в одном из дворов Пионерного микрорайона 44-летний мужчина, находясь за рулем своего автомобиля марки Renault Duster, препятствовал проезду скорой помощи. Злоумышленник вышел из машины и, размахивая ножом, стал высказывать угрозы в адрес медиков. После чего порезал три колеса и повредил окна у спецтранспорта", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, дебошира заметил патруль ППС. Во время задержания мужчина размахивал ножом, матерился и угрожал полицейским. Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало результат 0,76 мг/л. В отношении правонарушителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также на него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
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происшествия, красноярский край, шарыпово
Происшествия, Красноярский край, Шарыпово
В Красноярском крае пьяный водитель порезал колеса скорой
В Шарыпово пьяный водитель, не желая уступать дорогу скорой, порезал ей колеса