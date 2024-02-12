В Омской области собрали более ста книг для детей из Стаханова в ЛНР
Соцучреждения в Омской области отправили более ста книг детям из Стаханова в ЛНР
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиСоцучреждения Омской области собрали более 100 книг детям города Стаханов ЛНР
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Соцучреждения Омской области собрали более 100 книг детям города Стаханов ЛНР
ОМСК, 12 фев — РИА Новости. Социальные учреждения Русско-Полянского района Омской области собрали более 100 книг детям подшефного Омску города Стаханов в ЛНР, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Жители региона продолжают восстанавливать библиотечные фонды классической литературы в подшефном Омску городе. Сотрудники социальных учреждений Русско-Полянского района передали книги в гуманитарный центр. В Межнациональном и межконфессиональном центре гуманитарной помощи состоялась передача на отправку в Стаханов более 110 изданий детской классической литературы.
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиСоцучреждения Омской области собрали более 100 книг детям города Стаханов ЛНР
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Соцучреждения Омской области собрали более 100 книг детям города Стаханов ЛНР
"Во все времена книга помогала воспитывать ребенка как личность, взращивала его чуткость и доброту, укрепляла отношения между людьми. Поэтому мы с коллегами решили отправить в одну из библиотек Стаханова целый набор интереснейших произведений русских писателей. Это лишь небольшая часть нашего тепла, которое мы хотим подарить детям", - приводит пресс-служба слова руководителя комплексного центра Русско-Полянского района Марины Шевченко.
Среди авторов собранных произведений — Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов, Михаил Лермонтов. Отправятся в Стаханов и книги таких советских авторов, как Валентин Катаев, Михаил Шолохов, Евгений Шварц, Константин Симонов, Михаил Пришвин. В ближайшее время посылка отправится в единый гуманитарный центр, а далее – в подшефный город.