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В Омской области собрали более ста книг для детей из Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 12.02.2024
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15:00 12.02.2024
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В Омской области собрали более ста книг для детей из Стаханова в ЛНР
В Омской области собрали более ста книг для детей из Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 12.02.2024
В Омской области собрали более ста книг для детей из Стаханова в ЛНР
Социальные учреждения Русско-Полянского района Омской области собрали более 100 книг детям подшефного Омску города Стаханов в ЛНР, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:00
2024-02-12T15:00
надежные люди
стаханов
александр пушкин
антон чехов
михаил лермонтов
общество
омск
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ОМСК, 12 фев — РИА Новости. Социальные учреждения Русско-Полянского района Омской области собрали более 100 книг детям подшефного Омску города Стаханов в ЛНР, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Жители региона продолжают восстанавливать библиотечные фонды классической литературы в подшефном Омску городе. Сотрудники социальных учреждений Русско-Полянского района передали книги в гуманитарный центр. В Межнациональном и межконфессиональном центре гуманитарной помощи состоялась передача на отправку в Стаханов более 110 изданий детской классической литературы. "Во все времена книга помогала воспитывать ребенка как личность, взращивала его чуткость и доброту, укрепляла отношения между людьми. Поэтому мы с коллегами решили отправить в одну из библиотек Стаханова целый набор интереснейших произведений русских писателей. Это лишь небольшая часть нашего тепла, которое мы хотим подарить детям", - приводит пресс-служба слова руководителя комплексного центра Русско-Полянского района Марины Шевченко. Среди авторов собранных произведений — Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов, Михаил Лермонтов. Отправятся в Стаханов и книги таких советских авторов, как Валентин Катаев, Михаил Шолохов, Евгений Шварц, Константин Симонов, Михаил Пришвин. В ближайшее время посылка отправится в единый гуманитарный центр, а далее – в подшефный город.
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стаханов, александр пушкин, антон чехов, михаил лермонтов, общество, омск
Надежные люди, Стаханов, Александр Пушкин, Антон Чехов, Михаил Лермонтов, Общество, Омск
В Омской области собрали более ста книг для детей из Стаханова в ЛНР

Соцучреждения в Омской области отправили более ста книг детям из Стаханова в ЛНР

© Фото : пресс-служба правительства Омской областиСоцучреждения Омской области собрали более 100 книг детям города Стаханов ЛНР
Соцучреждения Омской области собрали более 100 книг детям города Стаханов ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Соцучреждения Омской области собрали более 100 книг детям города Стаханов ЛНР
Читать ria.ru в
ОМСК, 12 фев — РИА Новости. Социальные учреждения Русско-Полянского района Омской области собрали более 100 книг детям подшефного Омску города Стаханов в ЛНР, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Жители региона продолжают восстанавливать библиотечные фонды классической литературы в подшефном Омску городе. Сотрудники социальных учреждений Русско-Полянского района передали книги в гуманитарный центр. В Межнациональном и межконфессиональном центре гуманитарной помощи состоялась передача на отправку в Стаханов более 110 изданий детской классической литературы.
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиСоцучреждения Омской области собрали более 100 книг детям города Стаханов ЛНР
Соцучреждения Омской области собрали более 100 книг детям города Стаханов ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Соцучреждения Омской области собрали более 100 книг детям города Стаханов ЛНР
"Во все времена книга помогала воспитывать ребенка как личность, взращивала его чуткость и доброту, укрепляла отношения между людьми. Поэтому мы с коллегами решили отправить в одну из библиотек Стаханова целый набор интереснейших произведений русских писателей. Это лишь небольшая часть нашего тепла, которое мы хотим подарить детям", - приводит пресс-служба слова руководителя комплексного центра Русско-Полянского района Марины Шевченко.
Среди авторов собранных произведений — Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов, Михаил Лермонтов. Отправятся в Стаханов и книги таких советских авторов, как Валентин Катаев, Михаил Шолохов, Евгений Шварц, Константин Симонов, Михаил Пришвин. В ближайшее время посылка отправится в единый гуманитарный центр, а далее – в подшефный город.
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Надежные людиСтахановАлександр ПушкинАнтон ЧеховМихаил ЛермонтовОбществоОмск
 
 
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