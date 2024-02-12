https://ria.ru/20240212/karlson-1926935012.html
Такер Карлсон высказался о промышленном потенциале России
Такер Карлсон высказался о промышленном потенциале России - РИА Новости, 12.02.2024
Такер Карлсон высказался о промышленном потенциале России
Американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента России Владимира Путина, заявил, что промышленный потенциал РФ намного серьезнее, чем... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:57
2024-02-12T18:57
2024-02-12T18:59
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента России Владимира Путина, заявил, что промышленный потенциал РФ намного серьезнее, чем об этом думали США. "Промышленный потенциал России гораздо серьезнее, чем мы думали", - сказал Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае, трансляция которого велась в социальной сети X. Американский журналист в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 196 миллионов, а в YouTube - более 14 миллионов. Интервью также появилось на сайте Кремля. В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
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Россия, США, Дубай, Такер Карлсон, Владимир Путин, В мире, НАТО
Такер Карлсон высказался о промышленном потенциале России
Карлсон: промышленный потенциал России намного серьезнее, чем об этом думали США