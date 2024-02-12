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Карлсон назвал Байдена некомпетентным президентом - РИА Новости, 12.02.2024
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18:07 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/karlson-1926919999.html
Карлсон назвал Байдена некомпетентным президентом
Карлсон назвал Байдена некомпетентным президентом - РИА Новости, 12.02.2024
Карлсон назвал Байдена некомпетентным президентом
Американский журналист Такер Карлсон назвал президента США Джо Байдена некомпетентным лидером не в своем уме, при этом описав президента России Владимира Путина РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:07
2024-02-12T18:07
в мире
россия
сша
москва
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такер карлсон
владимир путин
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон назвал президента США Джо Байдена некомпетентным лидером не в своем уме, при этом описав президента России Владимира Путина очень способным руководителем самой большой страны в мире. "Если бы это был бокс, медики бы отменили бой... Я горюю, когда вижу, что президент не в своем уме. И что в моей стране считают очень грубым об этом говорить. И задумываешься, как дошло до того, что есть некомпетентный президент. Это не политическое наблюдение, это факт, который имеет доказательную базу... И самое удивительное для меня, за восемь дней, которые я провел в Москве, это не просто лидер страны, который, конечно, впечатляет, это самая большая территория в мире, она ужасно разносторонняя в языковом, культурном, религиозном плане. Трудно управлять такой страной 24 года, нравится вам это или нет. Неспособный человек не смог бы это делать, а он очень способный, и вы это знаете", - сказал Карлсон в ответ на просьбу сравнить способности управления президентов США и России на Всемирном правительственном саммите в Дубае, трансляция которого велась в YouTube-канале саммита. Такер также отметил, что нынешняя администрация США "очевидно некомпетентная". Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью", в документе говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо. Джо Байден является старейшим в истории президентом США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента - республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика. Американский журналист в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 196 миллионов, а в YouTube - более 14,8 миллионов. Интервью также появилось на сайте Кремля. В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240210/intervyu-1926504082.html
https://ria.ru/20240212/tramp-1926695668.html
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в мире, россия, сша, москва, джо байден, такер карлсон, владимир путин, нато
В мире, Россия, США, Москва, Джо Байден, Такер Карлсон, Владимир Путин, НАТО
Карлсон назвал Байдена некомпетентным президентом

Журналист Карлсон назвал Байдена некомпетентным президентом не в своем уме

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон назвал президента США Джо Байдена некомпетентным лидером не в своем уме, при этом описав президента России Владимира Путина очень способным руководителем самой большой страны в мире.
"Если бы это был бокс, медики бы отменили бой... Я горюю, когда вижу, что президент не в своем уме. И что в моей стране считают очень грубым об этом говорить. И задумываешься, как дошло до того, что есть некомпетентный президент. Это не политическое наблюдение, это факт, который имеет доказательную базу... И самое удивительное для меня, за восемь дней, которые я провел в Москве, это не просто лидер страны, который, конечно, впечатляет, это самая большая территория в мире, она ужасно разносторонняя в языковом, культурном, религиозном плане. Трудно управлять такой страной 24 года, нравится вам это или нет. Неспособный человек не смог бы это делать, а он очень способный, и вы это знаете", - сказал Карлсон в ответ на просьбу сравнить способности управления президентов США и России на Всемирном правительственном саммите в Дубае, трансляция которого велась в YouTube-канале саммита.
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Такер также отметил, что нынешняя администрация США "очевидно некомпетентная".
Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью", в документе говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо.
Джо Байден является старейшим в истории президентом США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента - республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика.
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Американский журналист в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 196 миллионов, а в YouTube - более 14,8 миллионов. Интервью также появилось на сайте Кремля.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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