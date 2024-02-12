https://ria.ru/20240212/karlson-1926919999.html

Карлсон назвал Байдена некомпетентным президентом

Карлсон назвал Байдена некомпетентным президентом - РИА Новости, 12.02.2024

Карлсон назвал Байдена некомпетентным президентом

Американский журналист Такер Карлсон назвал президента США Джо Байдена некомпетентным лидером не в своем уме, при этом описав президента России Владимира Путина РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T18:07

2024-02-12T18:07

2024-02-12T18:07

в мире

россия

сша

москва

джо байден

такер карлсон

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925877295_0:196:2048:1348_1920x0_80_0_0_26290a49fd029435703238e30c067b79.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон назвал президента США Джо Байдена некомпетентным лидером не в своем уме, при этом описав президента России Владимира Путина очень способным руководителем самой большой страны в мире. "Если бы это был бокс, медики бы отменили бой... Я горюю, когда вижу, что президент не в своем уме. И что в моей стране считают очень грубым об этом говорить. И задумываешься, как дошло до того, что есть некомпетентный президент. Это не политическое наблюдение, это факт, который имеет доказательную базу... И самое удивительное для меня, за восемь дней, которые я провел в Москве, это не просто лидер страны, который, конечно, впечатляет, это самая большая территория в мире, она ужасно разносторонняя в языковом, культурном, религиозном плане. Трудно управлять такой страной 24 года, нравится вам это или нет. Неспособный человек не смог бы это делать, а он очень способный, и вы это знаете", - сказал Карлсон в ответ на просьбу сравнить способности управления президентов США и России на Всемирном правительственном саммите в Дубае, трансляция которого велась в YouTube-канале саммита. Такер также отметил, что нынешняя администрация США "очевидно некомпетентная". Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью", в документе говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо. Джо Байден является старейшим в истории президентом США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента - республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика. Американский журналист в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 196 миллионов, а в YouTube - более 14,8 миллионов. Интервью также появилось на сайте Кремля. В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240210/intervyu-1926504082.html

https://ria.ru/20240212/tramp-1926695668.html

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, москва, джо байден, такер карлсон, владимир путин, нато