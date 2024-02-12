Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" заявила о пяти ударах по израильским объектам на границе - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/izrail-1926784147.html
"Хезболла" заявила о пяти ударах по израильским объектам на границе
"Хезболла" заявила о пяти ударах по израильским объектам на границе - РИА Новости, 12.02.2024
"Хезболла" заявила о пяти ударах по израильским объектам на границе
Ливанское движение "Хезболла" заявило о пяти новых ударах по израильским военным объектам в приграничных районах за минувшие сутки. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T09:52
2024-02-12T09:52
в мире
ливан
хезболла
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754585375_0:163:3333:2038_1920x0_80_0_0_87744f439a78bbb120bdab263277b547.jpg
КАИР, 12 фев - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" заявило о пяти новых ударах по израильским военным объектам в приграничных районах за минувшие сутки. Согласно заявлению пресс-службы "Хезболлы", опубликованному в соцсетях, нанесены артиллерийские удары по двум группам израильских военнослужащих. Атакована также разведывательная техника в районах населенного пункта Кфар-Шуба, оккупированных ферм Шебаа и в районе Эль-Ибад. Пресс-служба заявила, что все цели успешно поражены. По данным "Хезболлы", с 8 октября прошлого года бойцы движения осуществили 1013 атак на объекты противника. Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754585375_344:0:3061:2038_1920x0_80_0_0_fd767398a5772c6ffecf1a81c9001bb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, хезболла, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Хезболла, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила о пяти ударах по израильским объектам на границе

"Хезболла" сообщила о пяти ударах по израильским объектам на границе за сутки

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкЛиванские военнослужащие
Ливанские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Ливанские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 12 фев - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" заявило о пяти новых ударах по израильским военным объектам в приграничных районах за минувшие сутки.
Согласно заявлению пресс-службы "Хезболлы", опубликованному в соцсетях, нанесены артиллерийские удары по двум группам израильских военнослужащих. Атакована также разведывательная техника в районах населенного пункта Кфар-Шуба, оккупированных ферм Шебаа и в районе Эль-Ибад. Пресс-служба заявила, что все цели успешно поражены.
По данным "Хезболлы", с 8 октября прошлого года бойцы движения осуществили 1013 атак на объекты противника.
Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага
8 ноября 2023, 08:00
 
В миреЛиванХезболлаИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала