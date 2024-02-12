https://ria.ru/20240212/izrail-1926784147.html
"Хезболла" заявила о пяти ударах по израильским объектам на границе
"Хезболла" заявила о пяти ударах по израильским объектам на границе - РИА Новости, 12.02.2024
"Хезболла" заявила о пяти ударах по израильским объектам на границе
Ливанское движение "Хезболла" заявило о пяти новых ударах по израильским военным объектам в приграничных районах за минувшие сутки. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T09:52
2024-02-12T09:52
2024-02-12T09:52
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 12 фев - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" заявило о пяти новых ударах по израильским военным объектам в приграничных районах за минувшие сутки. Согласно заявлению пресс-службы "Хезболлы", опубликованному в соцсетях, нанесены артиллерийские удары по двум группам израильских военнослужащих. Атакована также разведывательная техника в районах населенного пункта Кфар-Шуба, оккупированных ферм Шебаа и в районе Эль-Ибад. Пресс-служба заявила, что все цели успешно поражены. По данным "Хезболлы", с 8 октября прошлого года бойцы движения осуществили 1013 атак на объекты противника. Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, хезболла, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Хезболла, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила о пяти ударах по израильским объектам на границе
"Хезболла" сообщила о пяти ударах по израильским объектам на границе за сутки
КАИР, 12 фев - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" заявило о пяти новых ударах по израильским военным объектам в приграничных районах за минувшие сутки.
Согласно заявлению пресс-службы "Хезболлы", опубликованному в соцсетях, нанесены артиллерийские удары по двум группам израильских военнослужащих. Атакована также разведывательная техника в районах населенного пункта Кфар-Шуба, оккупированных ферм Шебаа и в районе Эль-Ибад. Пресс-служба заявила, что все цели успешно поражены.
По данным "Хезболлы", с 8 октября прошлого года бойцы движения осуществили 1013 атак на объекты противника.
Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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