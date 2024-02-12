https://ria.ru/20240212/ispytaniya-1926762726.html

На жителях Мариуполя испытывали препараты в интересах западных компаний

На жителях Мариуполя испытывали препараты в интересах западных компаний - РИА Новости, 12.02.2024

На жителях Мариуполя испытывали препараты в интересах западных компаний

На пациентах больницы в Мариуполе в течение нескольких лет проводились испытания ревматологических лекарственных препаратов для крупных западных... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T03:12

2024-02-12T03:12

2024-02-12T10:23

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МАРИУПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости. На пациентах больницы в Мариуполе в течение нескольких лет проводились испытания ревматологических лекарственных препаратов для крупных западных фармацевтических компаний, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Бумаги нашли строители в подвале больницы № 7 Мариуполя в ходе ее восстановления. Корреспондент РИА Новости смог побывать на этом месте и ознакомиться с документами. Документы принадлежали психиатрическому отделению больницы и составлены в период с 2008 по 2016 год. Из результатов первичного осмотра документов видно, что на людях испытывали препараты под номерами, без названий. Препараты находились в белых конвертах также без названий, под номером GLPG0634-CL-203. Первичной целью исследований было оценить эффективность препарата в отношении доли пациентов, достигших ответа на него по критериям Американской коллегии ревматологов (ACR). В целом в документах упоминаются такие компании, как Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция), Celltrion (Южная Корея), Novatris International AG (Швейцария, США), IQVIA (бывшая Quintiles and IMS Health Inc, США, Великобритания), Sanofi (Франция), Galapagos NV (Бельгия), Janssen Pharmaceuticals (сейчас Johnson & Johnson Innovative Medicine, Бельгия), Abbott Laboratories (США), Covance (сейчас Labcorp Drug Development, США), Merck KGaA (Германия), Centocor Biopharmaceutical (Нидерланды) и подразделение компании Samsung, которое производит медицинское оборудование. Кроме того, на месте были найдены коробки, в которых находилось много готовых конвертов логистических компаний и контейнеров для биоматериала с адресами получателей в лабораториях Швейцарии, Великобритании и США. Также были обнаружены документы с благодарностями украинским медикам от компаний Catalent Pharma Solutions (Бельгия), Fisher Clinical Services UK Limited (Великобритания). Документы из мариупольской больницы — не единственное свидетельство, что пациенты украинских психиатрических клиник использовались для опытов в интересах западных специалистов. Весной 2022 года Минобороны России обнародовало сведения, что в 2019-2021 годах ученые из США проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 Харькова. Лиц с расстройствами психики отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении. Также оборонное ведомство раскрыло подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над пациентами психиатрической больницы № 1 в селе Стрелечье Харьковской области. Основной категорией подопытных была группа пациентов-мужчин в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения. Американцы давно начали практиковать эксперименты над пациентами психиатрических клиник. В свое время стало широко известно о проводившемся в 1950-1970-х годах проекте Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США MK-ULTRA по манипулированию сознанием людей. В рамках проекта ставились жестокие эксперименты над пациентами психиатрических больниц. При этом в ЦРУ изучали результаты бесчеловечных экспериментов, проводившихся нацистскими психиатрами в концлагерях в годы Второй мировой войны.

https://ria.ru/20220318/dokazatelstva-1778761433.html

https://ria.ru/20240130/mariupol-1924308601.html

https://ria.ru/20231121/svo-1910574004.html

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сша, великобритания, бельгия, центральное разведывательное управление (цру), astrazeneca , sanofi, россия, мариуполь, донецкая народная республика, в мире