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Фермеры седьмой день блокируют дороги по всей Испании - РИА Новости, 12.02.2024
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19:01 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/ispaniya-1926937553.html
Фермеры седьмой день блокируют дороги по всей Испании
Фермеры седьмой день блокируют дороги по всей Испании - РИА Новости, 12.02.2024
Фермеры седьмой день блокируют дороги по всей Испании
Испанские фермеры на тракторах седьмой день подряд блокируют дороги по всей стране в знак протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T19:01
2024-02-12T19:01
испания
мадрид
евросоюз
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МАДРИД, 12 фев - РИА Новости. Испанские фермеры на тракторах седьмой день подряд блокируют дороги по всей стране в знак протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, свидетельствую данные генерального управления безопасности дорожного движения королевства. По его информации, от сокращения движения и задержек, вызванных блокировками дорог, страдают, в частности, автономные сообщества Мадрид, Андалусия, Каталония, Эстремадура, Мурсия, Арагон и Кастилия-Ла-Манча. Протестующие требуют выделение больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики. Кроме того, к аграриям присоединились перевозчики грузов. Они уже второй день подряд проводят бессрочную забастовку. Ожидается, что подобные акции протеста будут проходить по стране на протяжении всего февраля. Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании. Однако, по их мнению, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры хотят, чтобы Мадрид вместе с Европейской комиссией усилил контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле. В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
https://ria.ru/20240212/protest-1926881593.html
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испания, мадрид, евросоюз
Испания, Мадрид, Евросоюз
Фермеры седьмой день блокируют дороги по всей Испании

Протестующие фермеры на тракторах седьмой день блокируют дороги по всей Испании

© AP Photo / Emilio MorenattiФермеры проводят акцию по перекрытию шоссе во возле Моллеруссы, северо-восток Испании
Фермеры проводят акцию по перекрытию шоссе во возле Моллеруссы, северо-восток Испании - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Фермеры проводят акцию по перекрытию шоссе во возле Моллеруссы, северо-восток Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 12 фев - РИА Новости. Испанские фермеры на тракторах седьмой день подряд блокируют дороги по всей стране в знак протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, свидетельствую данные генерального управления безопасности дорожного движения королевства.
По его информации, от сокращения движения и задержек, вызванных блокировками дорог, страдают, в частности, автономные сообщества Мадрид, Андалусия, Каталония, Эстремадура, Мурсия, Арагон и Кастилия-Ла-Манча. Протестующие требуют выделение больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики.
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Кроме того, к аграриям присоединились перевозчики грузов. Они уже второй день подряд проводят бессрочную забастовку. Ожидается, что подобные акции протеста будут проходить по стране на протяжении всего февраля.
Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании.
Однако, по их мнению, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры хотят, чтобы Мадрид вместе с Европейской комиссией усилил контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле.
В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
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