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Сотрудник "Аэрофлота" подал иски к СМИ о защите чести и достоинства
Сотрудник "Аэрофлота" подал иски к СМИ о защите чести и достоинства - РИА Новости, 12.02.2024
Сотрудник "Аэрофлота" подал иски к СМИ о защите чести и достоинства
Бортпроводник "Аэрофлота" подал иски к СМИ о защите чести, достоинства и деловой репутации на общую сумму в 4 миллиона рублей, говорится в официальном... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T21:22
2024-02-12T21:22
2024-02-12T21:22
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Бортпроводник "Аэрофлота" подал иски к СМИ о защите чести, достоинства и деловой репутации на общую сумму в 4 миллиона рублей, говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании. "Бортпроводник Аэрофлота подал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации на общую сумму 4 миллиона рублей к ряду СМИ, среди которых Известия, Рен-ТВ, ИА Regnum и Царьград", — сообщили в "Аэрофлоте". В компании утверждают, что в октябре 2023 года данные СМИ распространили недостоверную информацию о задержании бортпроводника авиакомпании в состоянии наркотического опьянения. В редакции вышеуказанных изданий также направлены требования разместить опровержения. Авиакомпания оказывает сотруднику всестороннюю юридическую поддержку для защиты его интересов, отмечается в публикации. По данным компании, 24 октября прошлого года бортпроводник находился в аэропорту Шереметьево вне рабочего времени и был остановлен сотрудниками полиции в рамках проверочных мероприятий, после которых его отпустили, в рамках проверки он добровольно согласился сдать анализы, результаты которых не подтвердили факт употребления запрещённых веществ. "Отметим, что данный бортпроводник имеет хорошую репутацию: образцово выполняет должностные обязанности, имеет многочисленные благодарности от руководства и пассажиров, пользуется уважением среди коллег и ведёт здоровый образ жизни", - заключили в авиакомпании.
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аэрофлот, шереметьево (аэропорт), происшествия
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Происшествия
Сотрудник "Аэрофлота" подал иски к СМИ о защите чести и достоинства
Бортпроводник "Аэрофлота" подал иски к СМИ о защите чести и достоинства
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Бортпроводник "Аэрофлота" подал иски к СМИ о защите чести, достоинства и деловой репутации на общую сумму в 4 миллиона рублей, говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании.
"Бортпроводник Аэрофлота подал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации на общую сумму 4 миллиона рублей к ряду СМИ, среди которых Известия, Рен-ТВ, ИА Regnum и Царьград", — сообщили в "Аэрофлоте".
В компании утверждают, что в октябре 2023 года данные СМИ распространили недостоверную информацию о задержании бортпроводника авиакомпании в состоянии наркотического опьянения. В редакции вышеуказанных изданий также направлены требования разместить опровержения. Авиакомпания оказывает сотруднику всестороннюю юридическую поддержку для защиты его интересов, отмечается в публикации.
По данным компании, 24 октября прошлого года бортпроводник находился в аэропорту Шереметьево
вне рабочего времени и был остановлен сотрудниками полиции в рамках проверочных мероприятий, после которых его отпустили, в рамках проверки он добровольно согласился сдать анализы, результаты которых не подтвердили факт употребления запрещённых веществ.
"Отметим, что данный бортпроводник имеет хорошую репутацию: образцово выполняет должностные обязанности, имеет многочисленные благодарности от руководства и пассажиров, пользуется уважением среди коллег и ведёт здоровый образ жизни", - заключили в авиакомпании.
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