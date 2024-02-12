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К Ивлеевой подали иск на миллиард долларов после "голой вечеринки" - РИА Новости, 12.02.2024
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Шоубиз
 
16:30 12.02.2024 (обновлено: 18:17 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/isk-1926893705.html
К Ивлеевой подали иск на миллиард долларов после "голой вечеринки"
К Ивлеевой подали иск на миллиард долларов после "голой вечеринки" - РИА Новости, 12.02.2024
К Ивлеевой подали иск на миллиард долларов после "голой вечеринки"
Лефортовский суд Москвы в понедельник зарегистрировал иск к Анастасии Ивлеевой и основному акционеру "АФК "система" Владимиру Евтушенкову из-за вечеринки в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:30
2024-02-12T18:17
москва
анастасия ивлеева
владимир евтушенков
"голая вечеринка"
происшествия
шоубиз
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в понедельник зарегистрировал иск к Анастасии Ивлеевой и основному акционеру "АФК "система" Владимиру Евтушенкову из-за вечеринки в клубе "Мутабор", требуя с каждого по 1 миллиарду долларов в пользу участников СВО, сообщили РИА Новости в суде."Обязать Евтушенкова Владимира Петровича перечислить денежную сумму 1 миллиард долларов в счёт компенсации вреда в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - говорится в иске, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Истец Анастасия Пак просит взыскать аналогичную сумму и с Ивлеевой, а также в свою пользу - по 1 рублю с "Арт Центра" (владелец клуба "Мутабор") и компании МТС.Ранее в столичные суды поступили несколько схожих исков. Претензии к Ивлеевой суд отметал без рассмотрения, но иски к МТС - на 1 миллиард долларов (истец - адвокат Александр Трещев) и на 10 миллионов рублей (Олег Останин) - были приняты к производству.В МТС заявляли РИА Новости, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию, не являются "его спонсором или организатором". Однако Трещев утверждал в беседе с агентством, что компания участвовала в рекламной интеграции с блогерами, освещавшими вечеринку. Кроме того, ее посетил бывший вице-президент МТС Игорь Мишин.АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". Самый значительный актив холдинга - это контрольный пакет МТС.
https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html
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москва, анастасия ивлеева, владимир евтушенков, "голая вечеринка", происшествия, новости шоу-бизнеса
Москва, Анастасия Ивлеева, Владимир Евтушенков, "Голая вечеринка", Происшествия, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса
К Ивлеевой подали иск на миллиард долларов после "голой вечеринки"

Против Ивлеевой и Евтушенкова подали иск на $1 млрд после "голой вечеринки"

Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в понедельник зарегистрировал иск к Анастасии Ивлеевой и основному акционеру "АФК "система" Владимиру Евтушенкову из-за вечеринки в клубе "Мутабор", требуя с каждого по 1 миллиарду долларов в пользу участников СВО, сообщили РИА Новости в суде.
"Обязать Евтушенкова Владимира Петровича перечислить денежную сумму 1 миллиард долларов в счёт компенсации вреда в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - говорится в иске, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
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Истец Анастасия Пак просит взыскать аналогичную сумму и с Ивлеевой, а также в свою пользу - по 1 рублю с "Арт Центра" (владелец клуба "Мутабор") и компании МТС.
Ранее в столичные суды поступили несколько схожих исков. Претензии к Ивлеевой суд отметал без рассмотрения, но иски к МТС - на 1 миллиард долларов (истец - адвокат Александр Трещев) и на 10 миллионов рублей (Олег Останин) - были приняты к производству.
В МТС заявляли РИА Новости, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию, не являются "его спонсором или организатором". Однако Трещев утверждал в беседе с агентством, что компания участвовала в рекламной интеграции с блогерами, освещавшими вечеринку. Кроме того, ее посетил бывший вице-президент МТС Игорь Мишин.
АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". Самый значительный актив холдинга - это контрольный пакет МТС.
Телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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ШоубизМоскваАнастасия ИвлееваВладимир Евтушенков"Голая вечеринка"ПроисшествияНовости шоу-бизнеса
 
 
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