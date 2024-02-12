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В Киеве считают, что интервью Путина Карлсону повлияет на помощь Украине - РИА Новости, 12.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:09 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/intervyu-1926866379.html
В Киеве считают, что интервью Путина Карлсону повлияет на помощь Украине
В Киеве считают, что интервью Путина Карлсону повлияет на помощь Украине - РИА Новости, 12.02.2024
В Киеве считают, что интервью Путина Карлсону повлияет на помощь Украине
Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко выразил мнение, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:09
2024-02-12T15:09
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
владимир путин
такер карлсон
сергей лещенко
в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко выразил мнение, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может повлиять на общественное мнение и политиков в США, которые принимают решения о выделении помощи Украине. "Не следует это интервью недооценивать… Оно небезопасно, и оно будет влиять на американского избирателя тем, что эту войну надо остановить путем прекращения помощи Украине. И новая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережет жизни украинцев", - сказал Лещенко в эфире телеканала "Рада". По его словам, если такое настроение будет сформировано у американского избирателя, политики США будут вынуждены прислушаться. Поэтому это интервью, как отметил Лещенко, является очень опасным в руках "умелых пропагандистов". Кроме того, советник руководителя офиса Зеленского считает, что это интервью могло бы помочь Карлсону пройти так называемый кастинг, чтобы в будущем претендовать на роль вице-президента США в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах. "Его кандидатура называется чаще всего. Поэтому, если он помогает Трампу в создании необходимого общественного мнения в Америке, это уже первая роль, которую он выполнил для прохождения этого кастинга", - подчеркнул Лещенко. Американский журналист в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 172 миллиона, а в YouTube - более 10,4 миллиона. Интервью также появилось на сайте Кремля. В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html
https://ria.ru/20240210/intervyu-1926504082.html
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россия, сша, украина, владимир путин, такер карлсон, сергей лещенко, в мире, ситуация в днр и лнр, интервью владимира путина такеру карлсону
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Такер Карлсон, Сергей Лещенко, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
В Киеве считают, что интервью Путина Карлсону повлияет на помощь Украине

Офис Зеленского: интервью Путина Карлсону негативно повлияет на помощь Украине

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко выразил мнение, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может повлиять на общественное мнение и политиков в США, которые принимают решения о выделении помощи Украине.
"Не следует это интервью недооценивать… Оно небезопасно, и оно будет влиять на американского избирателя тем, что эту войну надо остановить путем прекращения помощи Украине. И новая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережет жизни украинцев", - сказал Лещенко в эфире телеканала "Рада".
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
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Вчера, 08:00
По его словам, если такое настроение будет сформировано у американского избирателя, политики США будут вынуждены прислушаться. Поэтому это интервью, как отметил Лещенко, является очень опасным в руках "умелых пропагандистов". Кроме того, советник руководителя офиса Зеленского считает, что это интервью могло бы помочь Карлсону пройти так называемый кастинг, чтобы в будущем претендовать на роль вице-президента США в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах. "Его кандидатура называется чаще всего. Поэтому, если он помогает Трампу в создании необходимого общественного мнения в Америке, это уже первая роль, которую он выполнил для прохождения этого кастинга", - подчеркнул Лещенко.
Американский журналист в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 172 миллиона, а в YouTube - более 10,4 миллиона. Интервью также появилось на сайте Кремля.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинТакер КарлсонСергей ЛещенкоВ миреСитуация в ДНР и ЛНРИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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