В Киеве считают, что интервью Путина Карлсону повлияет на помощь Украине
Офис Зеленского: интервью Путина Карлсону негативно повлияет на помощь Украине
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко выразил мнение, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может повлиять на общественное мнение и политиков в США, которые принимают решения о выделении помощи Украине.
"Не следует это интервью недооценивать… Оно небезопасно, и оно будет влиять на американского избирателя тем, что эту войну надо остановить путем прекращения помощи Украине. И новая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережет жизни украинцев", - сказал Лещенко в эфире телеканала "Рада".
По его словам, если такое настроение будет сформировано у американского избирателя, политики США будут вынуждены прислушаться. Поэтому это интервью, как отметил Лещенко, является очень опасным в руках "умелых пропагандистов". Кроме того, советник руководителя офиса Зеленского считает, что это интервью могло бы помочь Карлсону пройти так называемый кастинг, чтобы в будущем претендовать на роль вице-президента США в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах. "Его кандидатура называется чаще всего. Поэтому, если он помогает Трампу в создании необходимого общественного мнения в Америке, это уже первая роль, которую он выполнил для прохождения этого кастинга", - подчеркнул Лещенко.
Американский журналист в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 172 миллиона, а в YouTube - более 10,4 миллиона. Интервью также появилось на сайте Кремля.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.