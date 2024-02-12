https://ria.ru/20240212/intervyu-1926823770.html

В Кремле прокомментировали реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина

В Кремле прокомментировали реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина - РИА Новости, 12.02.2024

В Кремле прокомментировали реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина

Для Кремля главное, что канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак ознакомились с содержанием интервью российского главы... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:32

2024-02-12T12:32

2024-02-12T12:32

россия

такер карлсон

олаф шольц

владимир путин

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риши сунак

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Для Кремля главное, что канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак ознакомились с содержанием интервью российского главы государства Владимира Путина Такеру Карлсону, а их эмоциональная реакция может быть связана с желанием как-то объясниться перед своими налогоплательщиками, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Шольц на совместном с президентом США Джо Байденом брифинге в Белом доме назвал интервью Путина "абсурдным" и обвинил российского лидера во лжи "об истории" украинского конфликта. Сунак в эфире Sky News также раскритиковал интервью Путина. "По всей видимости, они знакомы с содержанием интервью, и это для нас главное. Они еще раз услышали - у них, собственно, как у глав исполнительной власти своих государств, у них и так была возможность постоянно знакомиться с позицией президента России Путина, а сейчас она в полной мере им представлена. Насколько я понимаю, они воспользовались этой возможностью. Это главное", - сказал Песков журналистам. "А уже эмоциональная реакция – это, наверное, в угоду той ситуации, в которой сейчас находятся их страны, и в угоду попыток как-то объясниться перед своими налогоплательщиками", - добавил он. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 172 миллиона, а в YouTube набрало более 10,4 миллиона просмотров. Интервью также появилось на сайте Кремля. В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html

https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html

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россия, такер карлсон, олаф шольц, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону, риши сунак, в мире, дмитрий песков