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В Кремле прокомментировали реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина - РИА Новости, 12.02.2024
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12:32 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/intervyu-1926823770.html
В Кремле прокомментировали реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина
В Кремле прокомментировали реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина - РИА Новости, 12.02.2024
В Кремле прокомментировали реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина
Для Кремля главное, что канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак ознакомились с содержанием интервью российского главы... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:32
2024-02-12T12:32
россия
такер карлсон
олаф шольц
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
риши сунак
в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Для Кремля главное, что канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак ознакомились с содержанием интервью российского главы государства Владимира Путина Такеру Карлсону, а их эмоциональная реакция может быть связана с желанием как-то объясниться перед своими налогоплательщиками, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Шольц на совместном с президентом США Джо Байденом брифинге в Белом доме назвал интервью Путина "абсурдным" и обвинил российского лидера во лжи "об истории" украинского конфликта. Сунак в эфире Sky News также раскритиковал интервью Путина. "По всей видимости, они знакомы с содержанием интервью, и это для нас главное. Они еще раз услышали - у них, собственно, как у глав исполнительной власти своих государств, у них и так была возможность постоянно знакомиться с позицией президента России Путина, а сейчас она в полной мере им представлена. Насколько я понимаю, они воспользовались этой возможностью. Это главное", - сказал Песков журналистам. "А уже эмоциональная реакция – это, наверное, в угоду той ситуации, в которой сейчас находятся их страны, и в угоду попыток как-то объясниться перед своими налогоплательщиками", - добавил он. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 172 миллиона, а в YouTube набрало более 10,4 миллиона просмотров. Интервью также появилось на сайте Кремля. В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html
https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html
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россия, такер карлсон, олаф шольц, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону, риши сунак, в мире, дмитрий песков
Россия, Такер Карлсон, Олаф Шольц, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Риши Сунак, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина

Песков: для Кремля главное, что Шольц и Сунак ознакомились с интервью Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Для Кремля главное, что канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак ознакомились с содержанием интервью российского главы государства Владимира Путина Такеру Карлсону, а их эмоциональная реакция может быть связана с желанием как-то объясниться перед своими налогоплательщиками, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Шольц на совместном с президентом США Джо Байденом брифинге в Белом доме назвал интервью Путина "абсурдным" и обвинил российского лидера во лжи "об истории" украинского конфликта. Сунак в эфире Sky News также раскритиковал интервью Путина.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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"По всей видимости, они знакомы с содержанием интервью, и это для нас главное. Они еще раз услышали - у них, собственно, как у глав исполнительной власти своих государств, у них и так была возможность постоянно знакомиться с позицией президента России Путина, а сейчас она в полной мере им представлена. Насколько я понимаю, они воспользовались этой возможностью. Это главное", - сказал Песков журналистам.
"А уже эмоциональная реакция – это, наверное, в угоду той ситуации, в которой сейчас находятся их страны, и в угоду попыток как-то объясниться перед своими налогоплательщиками", - добавил он.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 172 миллиона, а в YouTube набрало более 10,4 миллиона просмотров. Интервью также появилось на сайте Кремля.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
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