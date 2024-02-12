https://ria.ru/20240212/intervyu-1926758349.html

Симоньян назвала главные моменты в интервью Путина Карлсону

Симоньян назвала главные моменты в интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 12.02.2024

Симоньян назвала главные моменты в интервью Путина Карлсону

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T01:23

2024-02-12T01:23

2024-02-12T09:20

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" главные моменты в интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону."Для меня лично самым трогательным и самым эмоциональным моментом было "русские не сдаются," а самым долгожданным и самым главным <...> для нашей аудитории, было, когда Владимир Владимирович сказал, что "нас победить на поле боя невозможно"... А наш президент слов на ветер, как мы знаем, не бросает. И вот эта абсолютная уверенность... вселяет уверенность, безусловно, и в нас... И если он так говорит, то так оно и есть", — сказала она.Главред также назвала важные моменты в интервью, которые ждала и "вменяемая часть" западной аудитории."Для них, конечно, самое главное,... что мы не собираемся нападать ни на какую Европу, что у нас нет интересов ни в Латвии, ни в Польше, что все это ерунда. Люди там от него это ждали. И вменяемая часть этой аудитории выдохнула на этих словах, и тут же стала еще вменяемее", — резюмировала журналист. Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. С момента опубликования оно набрало более 170 миллионов просмотров в соцсети Х, а в YouTube — более десяти миллионов. Интервью также опубликовал сайт Кремля.В беседе с американским журналистом Путин заявил, что Россия не собирается нападать на НАТО, в частности на Польшу, Латвию и другие страны Балтии. При этом, по его словам, зарубежные политики регулярно пугают свое население угрозой со стороны Москвы, отвлекая внимание от внутренних проблем.Глава государства также отметил, что западные страны начали понимать: стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же готова к диалогу, указал президент.

https://ria.ru/20240211/intervyu-1926749274.html

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