Симоньян назвала главные моменты в интервью Путина Карлсону
Симоньян назвала главные моменты для России и Запада в интервью Путина Карлсону
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" главные моменты в интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
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"Для меня лично самым трогательным и самым эмоциональным моментом было "русские не сдаются," а самым долгожданным и самым главным <...> для нашей аудитории, было, когда Владимир Владимирович сказал, что "нас победить на поле боя невозможно"... А наш президент слов на ветер, как мы знаем, не бросает. И вот эта абсолютная уверенность... вселяет уверенность, безусловно, и в нас... И если он так говорит, то так оно и есть", — сказала она.
Главред также назвала важные моменты в интервью, которые ждала и "вменяемая часть" западной аудитории.
"Для них, конечно, самое главное,... что мы не собираемся нападать ни на какую Европу, что у нас нет интересов ни в Латвии, ни в Польше, что все это ерунда. Люди там от него это ждали. И вменяемая часть этой аудитории выдохнула на этих словах, и тут же стала еще вменяемее", — резюмировала журналист.
Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. С момента опубликования оно набрало более 170 миллионов просмотров в соцсети Х, а в YouTube — более десяти миллионов. Интервью также опубликовал сайт Кремля.
Глава государства также отметил, что западные страны начали понимать: стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же готова к диалогу, указал президент.