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Симоньян назвала главные моменты в интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 12.02.2024
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01:23 12.02.2024 (обновлено: 09:20 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/intervyu-1926758349.html
Симоньян назвала главные моменты в интервью Путина Карлсону
Симоньян назвала главные моменты в интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 12.02.2024
Симоньян назвала главные моменты в интервью Путина Карлсону
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T01:23
2024-02-12T09:20
россия
владимир путин
такер карлсон
маргарита симоньян
интервью владимира путина такеру карлсону
нато
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" главные моменты в интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.&quot;Для меня лично самым трогательным и самым эмоциональным моментом было &quot;русские не сдаются,&quot; а самым долгожданным и самым главным &lt;...&gt; для нашей аудитории, было, когда Владимир Владимирович сказал, что &quot;нас победить на поле боя невозможно&quot;... А наш президент слов на ветер, как мы знаем, не бросает. И вот эта абсолютная уверенность... вселяет уверенность, безусловно, и в нас... И если он так говорит, то так оно и есть&quot;, — сказала она.Главред также назвала важные моменты в интервью, которые ждала и "вменяемая часть" западной аудитории."Для них, конечно, самое главное,... что мы не собираемся нападать ни на какую Европу, что у нас нет интересов ни в Латвии, ни в Польше, что все это ерунда. Люди там от него это ждали. И вменяемая часть этой аудитории выдохнула на этих словах, и тут же стала еще вменяемее", — резюмировала журналист. Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. С момента опубликования оно набрало более 170 миллионов просмотров в соцсети Х, а в YouTube — более десяти миллионов. Интервью также опубликовал сайт Кремля.В беседе с американским журналистом Путин заявил, что Россия не собирается нападать на НАТО, в частности на Польшу, Латвию и другие страны Балтии. При этом, по его словам, зарубежные политики регулярно пугают свое население угрозой со стороны Москвы, отвлекая внимание от внутренних проблем.Глава государства также отметил, что западные страны начали понимать: стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же готова к диалогу, указал президент.
https://ria.ru/20240211/intervyu-1926749274.html
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россия, владимир путин, такер карлсон, маргарита симоньян, интервью владимира путина такеру карлсону, нато, в мире
Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Маргарита Симоньян, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, НАТО, В мире
Симоньян назвала главные моменты в интервью Путина Карлсону

Симоньян назвала главные моменты для России и Запада в интервью Путина Карлсону

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" главные моменты в интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
«

"Для меня лично самым трогательным и самым эмоциональным моментом было "русские не сдаются," а самым долгожданным и самым главным <...> для нашей аудитории, было, когда Владимир Владимирович сказал, что "нас победить на поле боя невозможно"... А наш президент слов на ветер, как мы знаем, не бросает. И вот эта абсолютная уверенность... вселяет уверенность, безусловно, и в нас... И если он так говорит, то так оно и есть", — сказала она.

Главред также назвала важные моменты в интервью, которые ждала и "вменяемая часть" западной аудитории.
"Для них, конечно, самое главное,... что мы не собираемся нападать ни на какую Европу, что у нас нет интересов ни в Латвии, ни в Польше, что все это ерунда. Люди там от него это ждали. И вменяемая часть этой аудитории выдохнула на этих словах, и тут же стала еще вменяемее", — резюмировала журналист.
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Вчера, 22:46
Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. С момента опубликования оно набрало более 170 миллионов просмотров в соцсети Х, а в YouTube — более десяти миллионов. Интервью также опубликовал сайт Кремля.
В беседе с американским журналистом Путин заявил, что Россия не собирается нападать на НАТО, в частности на Польшу, Латвию и другие страны Балтии. При этом, по его словам, зарубежные политики регулярно пугают свое население угрозой со стороны Москвы, отвлекая внимание от внутренних проблем.
Глава государства также отметил, что западные страны начали понимать: стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же готова к диалогу, указал президент.
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РоссияВладимир ПутинТакер КарлсонМаргарита СимоньянИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуНАТОВ мире
 
 
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