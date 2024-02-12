https://ria.ru/20240212/infrastruktura-1926781901.html
В подконтрольном Киеву Херсоне пострадала припортовая инфраструктура
В подконтрольном Киеву Херсоне пострадала припортовая инфраструктура - РИА Новости, 12.02.2024
В подконтрольном Киеву Херсоне пострадала припортовая инфраструктура
Припортовая инфраструктура повреждена в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T09:30
2024-02-12T09:30
2024-02-12T10:32
специальная военная операция на украине
херсонская область
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Припортовая инфраструктура повреждена в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале. По его словам, "попали <…> в припортовую инфраструктуру в Херсоне".Кроме того, компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении оборудования электроподстанции в Днепропетровской области. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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херсонская область , херсон
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон
В подконтрольном Киеву Херсоне пострадала припортовая инфраструктура
Глава ОВА Прокудин заявил о повреждении припортовой инфраструктуры в Херсоне