https://ria.ru/20240212/inflyatsiya-1926855438.html

Инфляция на конец января составила 7,2 процента в годовом выражении

Инфляция на конец января составила 7,2 процента в годовом выражении - РИА Новости, 12.02.2024

Инфляция на конец января составила 7,2 процента в годовом выражении

Инфляция в России на конец января составила 7,2% в годовом выражении, наметилось ее снижение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:40

2024-02-12T14:40

2024-02-12T14:40

экономика

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Инфляция в России на конец января составила 7,2% в годовом выражении, наметилось ее снижение, заявил президент РФ Владимир Путин. "На конец января она (инфляция - ред.) составила 7,2% в годовом выражении. Конечно, мы знаем, что по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4%, то есть наметилось снижение инфляции. Здесь отмечу совместные действия правительства и Банка России", - сказал Путин на совещании по ситуации в экономике. Он добавил, что при этом на фоне повышения ключевой ставки ЦБ замедлилось и кредитование, что было прогнозируемым явлением. "Так, за январь кредитный портфель юридических лиц сократился на 0,2%, а физических лиц, наоборот, незначительно прибавил – те же 0,2%. Знаю, что коллеги внимательно отслеживают эти параметры. Конечно, поговорим сегодня и об этом", - сказал президент.

https://ria.ru/20240212/putin-1926851575.html

https://ria.ru/20240212/ekonomika-1926851184.html

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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)