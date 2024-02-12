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Инфляция на конец января составила 7,2 процента в годовом выражении - РИА Новости, 12.02.2024
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14:40 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/inflyatsiya-1926855438.html
Инфляция на конец января составила 7,2 процента в годовом выражении
Инфляция на конец января составила 7,2 процента в годовом выражении - РИА Новости, 12.02.2024
Инфляция на конец января составила 7,2 процента в годовом выражении
Инфляция в России на конец января составила 7,2% в годовом выражении, наметилось ее снижение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:40
2024-02-12T14:40
экономика
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Инфляция в России на конец января составила 7,2% в годовом выражении, наметилось ее снижение, заявил президент РФ Владимир Путин. "На конец января она (инфляция - ред.) составила 7,2% в годовом выражении. Конечно, мы знаем, что по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4%, то есть наметилось снижение инфляции. Здесь отмечу совместные действия правительства и Банка России", - сказал Путин на совещании по ситуации в экономике. Он добавил, что при этом на фоне повышения ключевой ставки ЦБ замедлилось и кредитование, что было прогнозируемым явлением. "Так, за январь кредитный портфель юридических лиц сократился на 0,2%, а физических лиц, наоборот, незначительно прибавил – те же 0,2%. Знаю, что коллеги внимательно отслеживают эти параметры. Конечно, поговорим сегодня и об этом", - сказал президент.
https://ria.ru/20240212/putin-1926851575.html
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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Инфляция на конец января составила 7,2 процента в годовом выражении

Путин: инфляция в РФ на конец января составила 7,2 процента в годовом выражении

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Инфляция в России на конец января составила 7,2% в годовом выражении, наметилось ее снижение, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На конец января она (инфляция - ред.) составила 7,2% в годовом выражении. Конечно, мы знаем, что по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4%, то есть наметилось снижение инфляции. Здесь отмечу совместные действия правительства и Банка России", - сказал Путин на совещании по ситуации в экономике.
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Он добавил, что при этом на фоне повышения ключевой ставки ЦБ замедлилось и кредитование, что было прогнозируемым явлением.
"Так, за январь кредитный портфель юридических лиц сократился на 0,2%, а физических лиц, наоборот, незначительно прибавил – те же 0,2%. Знаю, что коллеги внимательно отслеживают эти параметры. Конечно, поговорим сегодня и об этом", - сказал президент.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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