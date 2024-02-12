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СМИ: Трамп в случае избрания депортирует миллионы нелегальных иммигрантов - РИА Новости, 12.02.2024
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13:54 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/immigratsiya-1926841813.html
СМИ: Трамп в случае избрания депортирует миллионы нелегальных иммигрантов
СМИ: Трамп в случае избрания депортирует миллионы нелегальных иммигрантов - РИА Новости, 12.02.2024
СМИ: Трамп в случае избрания депортирует миллионы нелегальных иммигрантов
Бывший президент США Дональд Трамп в случае избрания хочет депортировать миллионы нелегальных иммигрантов при помощи сотрудников правоохранительных органов всех РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:54
2024-02-12T13:54
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в случае избрания хочет депортировать миллионы нелегальных иммигрантов при помощи сотрудников правоохранительных органов всех уровней власти, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. "План Дональда Трампа по борьбе с иммиграцией включает в себя использование целого ряда инструментов для депортации миллионов людей в США каждый год — от непонятных законов до военных фондов и сотрудников правоохранительных органов всех уровней власти", - говорится в сообщении портала. Согласно информации источника портала, в случае избрания Трамп хочет мобилизовать агентов иммиграционной таможенной полиции США — наряду с ФБР, управлением по борьбе с наркотиками, федеральными прокурорами, Национальной гвардией и даже сотрудниками правоохранительных органов штата и местных органов правопорядка — для депортаций нелегальных иммигрантов. Как отмечается, военные построят объекты вблизи границы для содержания людей, ожидающих депортации. По данным портала, Трамп сократил бы обычный процесс депортации, используя малоизвестный раздел закона об иностранцах и подстрекательстве к мятежу 1798 года, чтобы немедленно задержать и депортировать некоторых мигрантов с криминальным прошлым. Согласно информации портала, пока неясна стоимость плана в долларах. Ранее бывший президент США заявлял, что число нелегальных мигрантов в США к концу президентского срока Джо Байдена превысит население штата Нью-Йорк и составит порядка 19 миллионов человек. Трамп заявил, что многие прибывающие нелегально в США мигранты – бывшие заключенные, пациенты психиатрических учреждений или террористы. Он подчеркнул, что в период его президентства у США была "самая безопасная" граница за всю историю страны. США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Байден.
https://ria.ru/20240126/tramp-1923538617.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
СМИ: Трамп в случае избрания депортирует миллионы нелегальных иммигрантов

Axios: Трамп в случае избрания депортирует миллионы нелегальных иммигрантов

© AP Photo / Christian ChavezМигранты между заграждением из колючей проволоки и пограничным забором на границе США и Мексики
Мигранты между заграждением из колючей проволоки и пограничным забором на границе США и Мексики - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Christian Chavez
Мигранты между заграждением из колючей проволоки и пограничным забором на границе США и Мексики. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в случае избрания хочет депортировать миллионы нелегальных иммигрантов при помощи сотрудников правоохранительных органов всех уровней власти, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.
"План Дональда Трампа по борьбе с иммиграцией включает в себя использование целого ряда инструментов для депортации миллионов людей в США каждый год — от непонятных законов до военных фондов и сотрудников правоохранительных органов всех уровней власти", - говорится в сообщении портала.
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Трамп призвал штаты направить силы для помощи Техасу
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Согласно информации источника портала, в случае избрания Трамп хочет мобилизовать агентов иммиграционной таможенной полиции США — наряду с ФБР, управлением по борьбе с наркотиками, федеральными прокурорами, Национальной гвардией и даже сотрудниками правоохранительных органов штата и местных органов правопорядка — для депортаций нелегальных иммигрантов. Как отмечается, военные построят объекты вблизи границы для содержания людей, ожидающих депортации.
По данным портала, Трамп сократил бы обычный процесс депортации, используя малоизвестный раздел закона об иностранцах и подстрекательстве к мятежу 1798 года, чтобы немедленно задержать и депортировать некоторых мигрантов с криминальным прошлым. Согласно информации портала, пока неясна стоимость плана в долларах.
Ранее бывший президент США заявлял, что число нелегальных мигрантов в США к концу президентского срока Джо Байдена превысит население штата Нью-Йорк и составит порядка 19 миллионов человек. Трамп заявил, что многие прибывающие нелегально в США мигранты – бывшие заключенные, пациенты психиатрических учреждений или террористы. Он подчеркнул, что в период его президентства у США была "самая безопасная" граница за всю историю страны.
США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Байден.
Сотрудник Департамента общественной безопасности штата Техас наблюдает за мигрантами из-за колючей проволоки на границе Техаса с Мексикой - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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