https://ria.ru/20240212/immigratsiya-1926841813.html

СМИ: Трамп в случае избрания депортирует миллионы нелегальных иммигрантов

СМИ: Трамп в случае избрания депортирует миллионы нелегальных иммигрантов - РИА Новости, 12.02.2024

СМИ: Трамп в случае избрания депортирует миллионы нелегальных иммигрантов

Бывший президент США Дональд Трамп в случае избрания хочет депортировать миллионы нелегальных иммигрантов при помощи сотрудников правоохранительных органов всех РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T13:54

2024-02-12T13:54

2024-02-12T13:54

в мире

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в случае избрания хочет депортировать миллионы нелегальных иммигрантов при помощи сотрудников правоохранительных органов всех уровней власти, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. "План Дональда Трампа по борьбе с иммиграцией включает в себя использование целого ряда инструментов для депортации миллионов людей в США каждый год — от непонятных законов до военных фондов и сотрудников правоохранительных органов всех уровней власти", - говорится в сообщении портала. Согласно информации источника портала, в случае избрания Трамп хочет мобилизовать агентов иммиграционной таможенной полиции США — наряду с ФБР, управлением по борьбе с наркотиками, федеральными прокурорами, Национальной гвардией и даже сотрудниками правоохранительных органов штата и местных органов правопорядка — для депортаций нелегальных иммигрантов. Как отмечается, военные построят объекты вблизи границы для содержания людей, ожидающих депортации. По данным портала, Трамп сократил бы обычный процесс депортации, используя малоизвестный раздел закона об иностранцах и подстрекательстве к мятежу 1798 года, чтобы немедленно задержать и депортировать некоторых мигрантов с криминальным прошлым. Согласно информации портала, пока неясна стоимость плана в долларах. Ранее бывший президент США заявлял, что число нелегальных мигрантов в США к концу президентского срока Джо Байдена превысит население штата Нью-Йорк и составит порядка 19 миллионов человек. Трамп заявил, что многие прибывающие нелегально в США мигранты – бывшие заключенные, пациенты психиатрических учреждений или террористы. Он подчеркнул, что в период его президентства у США была "самая безопасная" граница за всю историю страны. США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Байден.

https://ria.ru/20240126/tramp-1923538617.html

https://ria.ru/20240129/tekhas-1924026443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, дональд трамп