https://ria.ru/20240212/il-76-1926910201.html

Украина, отрицающая, что на борту Ил-76 были пленные, призвала вернуть тела

Украина, отрицающая, что на борту Ил-76 были пленные, призвала вернуть тела - РИА Новости, 12.02.2024

Украина, отрицающая, что на борту Ил-76 были пленные, призвала вернуть тела

Украинская сторона, официально не признающая, что на борту сбитого ВСУ в Белгородской области самолета Ил-76 были украинские военнопленные, обращалась к РФ с... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:30

2024-02-12T17:30

2024-02-12T17:30

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вооруженные силы украины

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Украинская сторона, официально не признающая, что на борту сбитого ВСУ в Белгородской области самолета Ил-76 были украинские военнопленные, обращалась к РФ с просьбой о возвращении тел военных, сообщил в понедельник представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Андрей Юсов. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 9 февраля после публикации New York Times с подтверждением применения ракеты Patriot по Ил-76 с украинскими пленными стал отрицать их присутствие на этом самолете. "Запросы (России – ред.) на возвращение тел военнослужащих "(находившихся на самолете Ил-76 – ред.) подаются", - сказал Юсов в комментарии телеканалу "Общественное". New York Times со ссылкой на официальных лиц из США ранее сообщила, что американские чиновники признают верными данные о том, что самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит ракетой Patriot. Газета уточнила, что американские чиновники не подтверждали личности тех, кто был на борту, но признают вероятным, что там на самом деле были украинские пленные. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это в любом случае преступление". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что борт сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила самолет - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240212/il-76-1926795165.html

https://ria.ru/20240209/il-76-1926445227.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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