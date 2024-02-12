https://ria.ru/20240212/il-76-1926795165.html

ООН держится подальше от расследования крушения Ил-76, заявило постпредство

ООН держится подальше от расследования крушения Ил-76, заявило постпредство - РИА Новости, 12.02.2024

ООН держится подальше от расследования крушения Ил-76, заявило постпредство

ООН старается держаться подальше от сюжета с расследованием инцидента со сбитым Ил-76, так как придется подтвердить неприятные для Киева выводы, заявил в... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T10:44

2024-02-12T10:44

2024-02-12T10:46

специальная военная операция на украине

россия

оон

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

в мире

дмитрий полянский

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ООН, 12 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. ООН старается держаться подальше от сюжета с расследованием инцидента со сбитым Ил-76, так как придется подтвердить неприятные для Киева выводы, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Он напомнил, что Россия выразила готовность поделиться информацией о том, что произошло, и том, что российское следствие выяснило на месте."Мы написали письмо и в ООН, в том числе информируя о том, что, по нашим данным, была использована американская ракета Patriot, что делает США соучастником. И проинформировали, что мы готовы поделиться тем, что знаем, с любыми экспертами, международными организациями, которые проявят к этому интерес. Но пока, насколько мне известно, никто такой интерес не проявлял", - сказал Полянский.Отвечая на вопрос о том, нужен ли будет мандат от Совета безопасности, если ООН согласится направить миссию по расследованию, дипломат указал: "Сложно сказать. До этой стадии еще не дошло".По его словам, "ООН старается держаться подальше от таких историй, которые потребуют в той или иной степени занимать чью-либо сторону". "Здесь же очевидно, как и кем это было сделано. И, наверное, ооновцам, если бы они проявили здесь готовность или желание подключиться, пришлось бы подтвердить все обстоятельства этого крайне неприятного (с точки зрения общественного мнения) для Киева дела. Понятно, что ооновцы инстинктивно хотят по возможности этого избежать", - подчеркнул первый зампостпреда.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.Путин заявил, что Россия настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240207/il-76-1925837419.html

https://ria.ru/20240205/gosdep-1925570279.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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Кирилл Волков

россия, оон, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, в мире, дмитрий полянский, украина, ситуация в днр и лнр