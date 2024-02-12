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Правительство не поддержало законопроект об ИИ в предвыборной агитации
Правительство не поддержало законопроект об ИИ в предвыборной агитации - РИА Новости, 12.02.2024
Правительство не поддержало законопроект об ИИ в предвыборной агитации
Кабмин не поддержал законопроект об использовании искусственного интеллекта в ходе предвыборной агитации, текст отзыва правительства РФ имеется в распоряжении... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:51
2024-02-12T15:51
2024-02-12T15:51
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Кабмин не поддержал законопроект об использовании искусственного интеллекта в ходе предвыборной агитации, текст отзыва правительства РФ имеется в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в документе. В тексте документа отмечается, что используемые в законопроекте термины и понятия не соответствуют терминологии и понятийному аппарату федеральных законов "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". "В пояснительной записке к законопроекту в качестве обоснования указывается, что принятие соответствующего федерального закона позволит существенно снизить расходы при проведении предвыборной агитации. Вместе с тем избирательное законодательство не содержит запрета на использование каких-либо программных продуктов для создания предвыборных агитационных материалов, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах. Таким образом, приведенный довод является необоснованным", - говорится в документе. Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым 25 октября 2023 года внесла в Думу законопроект, который снимает ограничения по использованию искусственного интеллекта в ходе предвыборной агитации. Законопроектом предлагается внести изменения в законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и "О выборах депутатов Государственной думы ФС РФ", дополнив их положениями, которые снимают запреты на использование в предвыборной агитации изображения или голоса (синтезированной речи), созданных при помощи искусственного интеллекта.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, технологии, госдума рф, выборы президента рф, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Технологии, Госдума РФ, Выборы президента РФ, Россия
Правительство не поддержало законопроект об ИИ в предвыборной агитации
Правительство не поддержало проект об использовании ИИ в предвыборной агитации
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Кабмин не поддержал законопроект об использовании искусственного интеллекта в ходе предвыборной агитации, текст отзыва правительства РФ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в документе.
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В тексте документа отмечается, что используемые в законопроекте термины и понятия не соответствуют терминологии и понятийному аппарату федеральных законов "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
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"В пояснительной записке к законопроекту в качестве обоснования указывается, что принятие соответствующего федерального закона позволит существенно снизить расходы при проведении предвыборной агитации. Вместе с тем избирательное законодательство не содержит запрета на использование каких-либо программных продуктов для создания предвыборных агитационных материалов, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах. Таким образом, приведенный довод является необоснованным", - говорится в документе.
Группа депутатов Госдумы
от фракции ЛДПР
во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым
25 октября 2023 года внесла в Думу законопроект, который снимает ограничения по использованию искусственного интеллекта в ходе предвыборной агитации.
Законопроектом предлагается внести изменения в законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и "О выборах депутатов Государственной думы ФС РФ", дополнив их положениями, которые снимают запреты на использование в предвыборной агитации изображения или голоса (синтезированной речи), созданных при помощи искусственного интеллекта.