Рейтинг@Mail.ru
Правительство не поддержало законопроект об ИИ в предвыборной агитации - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:51 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/ii-1926880796.html
Правительство не поддержало законопроект об ИИ в предвыборной агитации
Правительство не поддержало законопроект об ИИ в предвыборной агитации - РИА Новости, 12.02.2024
Правительство не поддержало законопроект об ИИ в предвыборной агитации
Кабмин не поддержал законопроект об использовании искусственного интеллекта в ходе предвыборной агитации, текст отзыва правительства РФ имеется в распоряжении... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:51
2024-02-12T15:51
выборы президента россии — 2024
политика
технологии
госдума рф
выборы президента рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Кабмин не поддержал законопроект об использовании искусственного интеллекта в ходе предвыборной агитации, текст отзыва правительства РФ имеется в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в документе. В тексте документа отмечается, что используемые в законопроекте термины и понятия не соответствуют терминологии и понятийному аппарату федеральных законов "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". "В пояснительной записке к законопроекту в качестве обоснования указывается, что принятие соответствующего федерального закона позволит существенно снизить расходы при проведении предвыборной агитации. Вместе с тем избирательное законодательство не содержит запрета на использование каких-либо программных продуктов для создания предвыборных агитационных материалов, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах. Таким образом, приведенный довод является необоснованным", - говорится в документе. Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым 25 октября 2023 года внесла в Думу законопроект, который снимает ограничения по использованию искусственного интеллекта в ходе предвыборной агитации. Законопроектом предлагается внести изменения в законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и "О выборах депутатов Государственной думы ФС РФ", дополнив их положениями, которые снимают запреты на использование в предвыборной агитации изображения или голоса (синтезированной речи), созданных при помощи искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20240209/vybory-1924317915.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_9879da683b004bc05be07d5d23cf9d9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, технологии, госдума рф, выборы президента рф, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Технологии, Госдума РФ, Выборы президента РФ, Россия
Правительство не поддержало законопроект об ИИ в предвыборной агитации

Правительство не поддержало проект об использовании ИИ в предвыборной агитации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Кабмин не поддержал законопроект об использовании искусственного интеллекта в ходе предвыборной агитации, текст отзыва правительства РФ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в документе.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
9 февраля, 17:37
В тексте документа отмечается, что используемые в законопроекте термины и понятия не соответствуют терминологии и понятийному аппарату федеральных законов "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
«
"В пояснительной записке к законопроекту в качестве обоснования указывается, что принятие соответствующего федерального закона позволит существенно снизить расходы при проведении предвыборной агитации. Вместе с тем избирательное законодательство не содержит запрета на использование каких-либо программных продуктов для создания предвыборных агитационных материалов, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах. Таким образом, приведенный довод является необоснованным", - говорится в документе.
Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым 25 октября 2023 года внесла в Думу законопроект, который снимает ограничения по использованию искусственного интеллекта в ходе предвыборной агитации.
Законопроектом предлагается внести изменения в законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и "О выборах депутатов Государственной думы ФС РФ", дополнив их положениями, которые снимают запреты на использование в предвыборной агитации изображения или голоса (синтезированной речи), созданных при помощи искусственного интеллекта.
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
Инфографика
Выборы президента России: этапы избирательной кампанииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаТехнологииГосдума РФВыборы президента РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала