https://ria.ru/20240212/gospodderzhka-1926832218.html
Предприниматель из Чувашии получила господдержку на развитие турпроекта
Предприниматель из Чувашии получила господдержку на развитие турпроекта - РИА Новости, 12.02.2024
Предприниматель из Чувашии получила господдержку на развитие турпроекта
Туристический проект индивидуального предпринимателя Елены Сеняткиной из Алатырского муниципального округа Чувашской Республики в 2023 году получил поддержку в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:48
2024-02-12T13:48
2024-02-12T14:01
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Туристический проект индивидуального предпринимателя Елены Сеняткиной из Алатырского муниципального округа Чувашской Республики в 2023 году получил поддержку в рамках нацпроекта президента РФ "Малое и среднее предпринимательство" и центра "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона. Владелица бизнеса получила поддержку в размере пяти миллионов рублей в рамках программы "Развитие туризма, экологии и спорта". Поручителем предпринимателя выступил Гарантийный фонд Чувашии. "Мы всегда готовы помогать представителям малого и среднего бизнеса, для этого в Чувашии создана инфраструктура поддержки МСП. Здорово, что предприниматели идут в сферу туризма, развивают привлекательность нашей республики у путешественников и отдыхающих", - сказал руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов, его слова приводит пресс-служба. Уточняется, что средства Сеняткина вложит в строительство базы туристического семейного отдыха в селе Чуварлеи. Проект очень масштабный, он рассчитан на три года. В настоящее время там уже обустроили входную группу – появились сторожка и гаражи, шатер и комфортный шестиместный домик, который начал работу с этой недели. "Желающие могут приехать сюда со своей семьей или друзьями, чтобы насладиться свежим воздухом соснового бора, пожарить шашлыки и покататься на лыжах. Но! Пока только на своих, так как обустроено еще не все. Планов много", – отметила Сеняткина. Как пояснили в пресс-службе, через два месяца на базе будет организована круглогодичная банкетная терраса. В 2024 году тут также планируют возвести еще два домика, сделать оригинальную зону барбекю на 70 персон, благоустроить территорию вокруг озера, где появится глэмпинг и кемпинг для отдыха на природе. Кроме того, в 2025 году предприниматель хочет построить на территории базы отдыха двухэтажный гостиничный комплекс с рестораном и конференц-залом, 16 комфортных домиков, установить детские игровые площадки, сделать кинотеатр под открытым небом и многое другое. "Проект большой, задумок много. Уверена, что гости, которые будут у нас отдыхать, захотят приезжать к нам снова и снова", – добавила Сеняткина.
https://ria.ru/20240209/zayavki-1926454580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , чувашская республика (чувашия)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Чувашская Республика (Чувашия)
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости
. Туристический проект индивидуального предпринимателя Елены Сеняткиной из Алатырского муниципального округа Чувашской Республики
в 2023 году получил поддержку в рамках нацпроекта президента РФ
"Малое и среднее предпринимательство" и центра "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона.
Владелица бизнеса получила поддержку в размере пяти миллионов рублей в рамках программы "Развитие туризма, экологии и спорта". Поручителем предпринимателя выступил Гарантийный фонд Чувашии.
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"Мы всегда готовы помогать представителям малого и среднего бизнеса, для этого в Чувашии создана инфраструктура поддержки МСП. Здорово, что предприниматели идут в сферу туризма, развивают привлекательность нашей республики у путешественников и отдыхающих", - сказал руководитель Минэкономразвития
Чувашии Дмитрий Краснов, его слова приводит пресс-служба.
Уточняется, что средства Сеняткина вложит в строительство базы туристического семейного отдыха в селе Чуварлеи. Проект очень масштабный, он рассчитан на три года. В настоящее время там уже обустроили входную группу – появились сторожка и гаражи, шатер и комфортный шестиместный домик, который начал работу с этой недели.
"Желающие могут приехать сюда со своей семьей или друзьями, чтобы насладиться свежим воздухом соснового бора, пожарить шашлыки и покататься на лыжах. Но! Пока только на своих, так как обустроено еще не все. Планов много", – отметила Сеняткина.
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Как пояснили в пресс-службе, через два месяца на базе будет организована круглогодичная банкетная терраса. В 2024 году тут также планируют возвести еще два домика, сделать оригинальную зону барбекю на 70 персон, благоустроить территорию вокруг озера, где появится глэмпинг и кемпинг для отдыха на природе.
Кроме того, в 2025 году предприниматель хочет построить на территории базы отдыха двухэтажный гостиничный комплекс с рестораном и конференц-залом, 16 комфортных домиков, установить детские игровые площадки, сделать кинотеатр под открытым небом и многое другое.
"Проект большой, задумок много. Уверена, что гости, которые будут у нас отдыхать, захотят приезжать к нам снова и снова", – добавила Сеняткина.