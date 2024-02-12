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В Москве пройдет тестовое голосование перед выборами президента
В Москве пройдет тестовое голосование перед выборами президента - РИА Новости, 12.02.2024
В Москве пройдет тестовое голосование перед выборами президента
Перед президентскими выборами в Москве протестируют систему дистанционного электронного голосования, сообщил на заседании руководитель Общественного штаба по... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:20
2024-02-12T15:20
2024-02-12T16:26
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Перед президентскими выборами в Москве протестируют систему дистанционного электронного голосования, сообщил на заседании руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, руководитель Корпуса наблюдателей Вадим Ковалев. "Мы предложим прислать нам варианты вопроса (для голосования. — Прим. ред.) до 20 февраля на нашу почту. Я думаю, чуть больше недели — времени более чем достаточно", — сказал он. По словам Ковалева, проверку проведут в начале марта, но точная дата пока обсуждается.Он отметил, что на тестовое голосование традиционно выносят важные для развития Москвы вопросы. Начальник столичного управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Артем Костырко рассказал, что в каждом районе города откроется по одному избирательному участку, куда можно будет прийти, чтобы протестировать терминал или проголосовать со своего устройства. "Соберем обратную связь, посмотрим, как система работает, и в штабе по наблюдению за выборами доложим о готовности к выборам президента Российской Федерации", — сказал он. Общественный штаб по наблюдению за выборами президента создали в Москве в конце января. В него традиционно входят группа разбора, группа мобильного реагирования, электронный штаб, видеоцентр, контакт-центр и корпус наблюдателей. Возглавил штаб Ковалев, а его заместителями стали Илья Массух и Александр Асафов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, москва, россия, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Россия, Совет Федерации РФ
В Москве пройдет тестовое голосование перед выборами президента
В Москве перед выборами президента пройдет тестовое голосование в системе ДЭГ
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Перед президентскими выборами в Москве протестируют систему дистанционного электронного голосования, сообщил на заседании руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, руководитель Корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.
"Мы предложим прислать нам варианты вопроса (для голосования. — Прим. ред.) до 20 февраля на нашу почту. Я думаю, чуть больше недели — времени более чем достаточно", — сказал он.
По словам Ковалева, проверку проведут в начале марта, но точная дата пока обсуждается.
Он отметил, что на тестовое голосование традиционно выносят важные для развития Москвы вопросы.
Начальник столичного управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Артем Костырко рассказал, что в каждом районе города откроется по одному избирательному участку, куда можно будет прийти, чтобы протестировать терминал или проголосовать со своего устройства.
"Соберем обратную связь, посмотрим, как система работает, и в штабе по наблюдению за выборами доложим о готовности к выборам президента Российской Федерации", — сказал он.
Общественный штаб по наблюдению за выборами президента создали в Москве в конце января. В него традиционно входят группа разбора, группа мобильного реагирования, электронный штаб, видеоцентр, контакт-центр и корпус наблюдателей. Возглавил штаб Ковалев, а его заместителями стали Илья Массух
и Александр Асафов
.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.