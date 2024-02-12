https://ria.ru/20240212/gladkov-1926959494.html

Гладков вручил награды пришедшим на помощь жителям Белгорода горожанам

Гладков вручил награды пришедшим на помощь жителям Белгорода горожанам - РИА Новости, 12.02.2024

Гладков вручил награды пришедшим на помощь жителям Белгорода горожанам

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вручил в понедельник региональные награды жителям, принимавшим активное участие в ликвидации... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T21:25

2024-02-12T21:25

2024-02-12T21:25

белгородская область

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 12 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вручил в понедельник региональные награды жителям, принимавшим активное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Белгорода, тем, кто спасал людей и восстанавливал мирную жизнь в столице региона. "Дата 30 декабря всегда будет скорбной в истории нашего региона. В этот день массированный вражеский обстрел унес жизни мирных, ни в чем не повинных людей – взрослых и детей. Многие получили тяжелые ранения. Но одновременно этот и последующий дни стали временем массового подвига жителей региона", - написал Гладков на свое странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что власти региона в понедельник вручили награды более чем 150 белгородцам, тем, кто, не жалея себя, пришел на помощь нуждающимся. Среди них медицинские работники больниц, которые сутками оперировали и лечили раненых, без сна и отдыха боролись за своих пациентов. Сотрудники бригад скорой помощи: врачи, фельдшеры и водители, которые оказывали первую медицинскую помощь непосредственно в местах трагедий и оперативно доставляли пострадавших в медицинские организации. В числе награждаемых – специалисты строительных организаций, которые в кратчайшие сроки смогли устранить последствия массированных обстрелов, привести в порядок большинство многоквартирных жилых домов и городских зданий, а также волонтеры и обычные жители, которые моментально ринулись на помощь тем, кто в ней особо нуждался. "Мы чествуем наших неравнодушных жителей, которые проявили мужество и самоотверженность, – они оказывали первую помощь раненым, согревали их и переносили в укрытия, на своих автомобилях доставляли пострадавших в больницы. А после обстрела более двух тысяч человек вышли на улицы областного центра, чтобы навести порядок", - написал Гладков. Он поблагодарил жителей Белгорода за гражданское и человеческое мужество, за спасенные жизни, за помощь в восстановлении города. "Спасибо за пример, который вы показываете нашим детям! Вами гордится вся наша большая страна", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20240206/blagoustroystvo-1925624174.html

https://ria.ru/20240130/gladkov-1924400170.html

https://ria.ru/20240205/posevnaya-1925522152.html

белгород

белгородская область

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белгород, белгородская область, вячеслав гладков