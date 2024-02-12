https://ria.ru/20240212/gladkov-1926959494.html
Гладков вручил награды пришедшим на помощь жителям Белгорода горожанам
Гладков вручил награды пришедшим на помощь жителям Белгорода горожанам - РИА Новости, 12.02.2024
Гладков вручил награды пришедшим на помощь жителям Белгорода горожанам
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вручил в понедельник региональные награды жителям, принимавшим активное участие в ликвидации... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T21:25
2024-02-12T21:25
2024-02-12T21:25
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белгород
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 12 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вручил в понедельник региональные награды жителям, принимавшим активное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Белгорода, тем, кто спасал людей и восстанавливал мирную жизнь в столице региона. "Дата 30 декабря всегда будет скорбной в истории нашего региона. В этот день массированный вражеский обстрел унес жизни мирных, ни в чем не повинных людей – взрослых и детей. Многие получили тяжелые ранения. Но одновременно этот и последующий дни стали временем массового подвига жителей региона", - написал Гладков на свое странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что власти региона в понедельник вручили награды более чем 150 белгородцам, тем, кто, не жалея себя, пришел на помощь нуждающимся. Среди них медицинские работники больниц, которые сутками оперировали и лечили раненых, без сна и отдыха боролись за своих пациентов. Сотрудники бригад скорой помощи: врачи, фельдшеры и водители, которые оказывали первую медицинскую помощь непосредственно в местах трагедий и оперативно доставляли пострадавших в медицинские организации. В числе награждаемых – специалисты строительных организаций, которые в кратчайшие сроки смогли устранить последствия массированных обстрелов, привести в порядок большинство многоквартирных жилых домов и городских зданий, а также волонтеры и обычные жители, которые моментально ринулись на помощь тем, кто в ней особо нуждался. "Мы чествуем наших неравнодушных жителей, которые проявили мужество и самоотверженность, – они оказывали первую помощь раненым, согревали их и переносили в укрытия, на своих автомобилях доставляли пострадавших в больницы. А после обстрела более двух тысяч человек вышли на улицы областного центра, чтобы навести порядок", - написал Гладков. Он поблагодарил жителей Белгорода за гражданское и человеческое мужество, за спасенные жизни, за помощь в восстановлении города. "Спасибо за пример, который вы показываете нашим детям! Вами гордится вся наша большая страна", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20240206/blagoustroystvo-1925624174.html
https://ria.ru/20240130/gladkov-1924400170.html
https://ria.ru/20240205/posevnaya-1925522152.html
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков вручил награды пришедшим на помощь жителям Белгорода горожанам
Гладков вручил награды пришедшим на помощь жителям Белгорода горожанам
БЕЛГОРОД, 12 фев – РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вручил в понедельник региональные награды
жителям, принимавшим активное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Белгорода, тем, кто спасал людей и восстанавливал мирную жизнь в столице региона.
"Дата 30 декабря всегда будет скорбной в истории нашего региона. В этот день массированный вражеский обстрел унес жизни мирных, ни в чем не повинных людей – взрослых и детей. Многие получили тяжелые ранения. Но одновременно этот и последующий дни стали временем массового подвига жителей региона", - написал Гладков на свое странице в соцсети "ВКонтакте".
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Он отметил, что власти региона в понедельник вручили награды более чем 150 белгородцам, тем, кто, не жалея себя, пришел на помощь нуждающимся. Среди них медицинские работники больниц, которые сутками оперировали и лечили раненых, без сна и отдыха боролись за своих пациентов. Сотрудники бригад скорой помощи: врачи, фельдшеры и водители, которые оказывали первую медицинскую помощь непосредственно в местах трагедий и оперативно доставляли пострадавших в медицинские организации.
В числе награждаемых – специалисты строительных организаций, которые в кратчайшие сроки смогли устранить последствия массированных обстрелов, привести в порядок большинство многоквартирных жилых домов и городских зданий, а также волонтеры и обычные жители, которые моментально ринулись на помощь тем, кто в ней особо нуждался.
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"Мы чествуем наших неравнодушных жителей, которые проявили мужество и самоотверженность, – они оказывали первую помощь раненым, согревали их и переносили в укрытия, на своих автомобилях доставляли пострадавших в больницы. А после обстрела более двух тысяч человек вышли на улицы областного центра, чтобы навести порядок", - написал Гладков.
Он поблагодарил жителей Белгорода за гражданское и человеческое мужество, за спасенные жизни, за помощь в восстановлении города. "Спасибо за пример, который вы показываете нашим детям! Вами гордится вся наша большая страна", - подчеркнул глава региона.
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