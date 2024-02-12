Рейтинг@Mail.ru
Гладков вручил награды пришедшим на помощь жителям Белгорода горожанам - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
 
21:25 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/gladkov-1926959494.html
Гладков вручил награды пришедшим на помощь жителям Белгорода горожанам
Гладков вручил награды пришедшим на помощь жителям Белгорода горожанам - РИА Новости, 12.02.2024
Гладков вручил награды пришедшим на помощь жителям Белгорода горожанам
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вручил в понедельник региональные награды жителям, принимавшим активное участие в ликвидации... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T21:25
2024-02-12T21:25
белгородская область
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858814_0:873:2000:1998_1920x0_80_0_0_4ff4ba71cc1cc55bcf3a550069ee0179.jpg
БЕЛГОРОД, 12 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вручил в понедельник региональные награды жителям, принимавшим активное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Белгорода, тем, кто спасал людей и восстанавливал мирную жизнь в столице региона. "Дата 30 декабря всегда будет скорбной в истории нашего региона. В этот день массированный вражеский обстрел унес жизни мирных, ни в чем не повинных людей – взрослых и детей. Многие получили тяжелые ранения. Но одновременно этот и последующий дни стали временем массового подвига жителей региона", - написал Гладков на свое странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что власти региона в понедельник вручили награды более чем 150 белгородцам, тем, кто, не жалея себя, пришел на помощь нуждающимся. Среди них медицинские работники больниц, которые сутками оперировали и лечили раненых, без сна и отдыха боролись за своих пациентов. Сотрудники бригад скорой помощи: врачи, фельдшеры и водители, которые оказывали первую медицинскую помощь непосредственно в местах трагедий и оперативно доставляли пострадавших в медицинские организации. В числе награждаемых – специалисты строительных организаций, которые в кратчайшие сроки смогли устранить последствия массированных обстрелов, привести в порядок большинство многоквартирных жилых домов и городских зданий, а также волонтеры и обычные жители, которые моментально ринулись на помощь тем, кто в ней особо нуждался. "Мы чествуем наших неравнодушных жителей, которые проявили мужество и самоотверженность, – они оказывали первую помощь раненым, согревали их и переносили в укрытия, на своих автомобилях доставляли пострадавших в больницы. А после обстрела более двух тысяч человек вышли на улицы областного центра, чтобы навести порядок", - написал Гладков. Он поблагодарил жителей Белгорода за гражданское и человеческое мужество, за спасенные жизни, за помощь в восстановлении города. "Спасибо за пример, который вы показываете нашим детям! Вами гордится вся наша большая страна", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20240206/blagoustroystvo-1925624174.html
https://ria.ru/20240130/gladkov-1924400170.html
https://ria.ru/20240205/posevnaya-1925522152.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858814_0:685:2000:2185_1920x0_80_0_0_a77ce6b8b130aa4ad671f0dcfd70a73b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков вручил награды пришедшим на помощь жителям Белгорода горожанам

Гладков вручил награды пришедшим на помощь жителям Белгорода горожанам

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вручил в понедельник региональные награды жителям, принимавшим активное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Белгорода, тем, кто спасал людей и восстанавливал мирную жизнь в столице региона.
"Дата 30 декабря всегда будет скорбной в истории нашего региона. В этот день массированный вражеский обстрел унес жизни мирных, ни в чем не повинных людей – взрослых и детей. Многие получили тяжелые ранения. Но одновременно этот и последующий дни стали временем массового подвига жителей региона", - написал Гладков на свое странице в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Гладков рассказал о 31 белгородском проекте по благоустройству в 2024 году
6 февраля, 11:00
Он отметил, что власти региона в понедельник вручили награды более чем 150 белгородцам, тем, кто, не жалея себя, пришел на помощь нуждающимся. Среди них медицинские работники больниц, которые сутками оперировали и лечили раненых, без сна и отдыха боролись за своих пациентов. Сотрудники бригад скорой помощи: врачи, фельдшеры и водители, которые оказывали первую медицинскую помощь непосредственно в местах трагедий и оперативно доставляли пострадавших в медицинские организации.
В числе награждаемых – специалисты строительных организаций, которые в кратчайшие сроки смогли устранить последствия массированных обстрелов, привести в порядок большинство многоквартирных жилых домов и городских зданий, а также волонтеры и обычные жители, которые моментально ринулись на помощь тем, кто в ней особо нуждался.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о работе белгородских школ и обеспечении их безопасности
30 января, 16:24
"Мы чествуем наших неравнодушных жителей, которые проявили мужество и самоотверженность, – они оказывали первую помощь раненым, согревали их и переносили в укрытия, на своих автомобилях доставляли пострадавших в больницы. А после обстрела более двух тысяч человек вышли на улицы областного центра, чтобы навести порядок", - написал Гладков.
Он поблагодарил жителей Белгорода за гражданское и человеческое мужество, за спасенные жизни, за помощь в восстановлении города. "Спасибо за пример, который вы показываете нашим детям! Вами гордится вся наша большая страна", - подчеркнул глава региона.
Посевные работы - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Гладков рассказал о подготовке к посевной в Белгородской области
5 февраля, 16:55
 
Белгородская областьБелгородБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала