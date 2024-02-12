https://ria.ru/20240212/germaniya-1926872652.html

Немцы резко поменяли отношение к России, показал опрос

Немцы резко поменяли отношение к России, показал опрос - РИА Новости, 12.02.2024

Немцы резко поменяли отношение к России, показал опрос

Немцы перестали считать Россию врагом номер один, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в рамках доклада Munich Security Index 2024. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T15:29

2024-02-12T15:29

2024-02-12T19:49

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Немцы перестали считать Россию врагом номер один, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в рамках доклада Munich Security Index 2024.Так, опрос в Германии показал, что Россия заняла седьмое место в рейтинге угроз, хотя за год до этого была на первом. Жителей ФРГ больше волнуют массовая миграция, радикальный исламизм, кибератаки, организованная международная преступность, уничтожение естественной среды обитания и рост неравенства."Граждане Германии считают Россию лишь седьмой по значимости проблемой, а итальянцы — 12-й", — указано в публикации.Продолжают считать Россию одной из главных угроз представители Японии и Великобритании (первое место), Канады (третье место) и США (четвертое место).По оценке составителей доклада, хотя конфликт на Украине и "ознаменовал собой смену эпохи" для стран G7, спустя два года "появились признаки того, что его влияние на восприятие угроз ослабевает". Так, среди стран объединения Россия в рейтинге поднялась с 15-го места в 2021 году до первого в 2022-м, а в 2023 году опустилась на четвертое."Китай, Индия и ЮАР по-прежнему считают Россию скорее союзником, чем угрозой, а Бразилия не определилась", — говорится в исследовании.Опрос проводился по нескольким пунктам: насколько велик риск для страны в целом, возрастет он или уменьшится в течение года, насколько риск реален, а также насколько страна готова реагировать на угрозу. В общей сложности в исследовании, проводившемся с 24 октября по 16 ноября 2023-го, приняли участие 12 тысяч человек из стран G7 и некоторых государств БРИКС.

https://ria.ru/20240210/germaniya-1926557445.html

https://ria.ru/20240209/nato-1926297084.html

https://ria.ru/20240209/ugrozy-1926302750.html

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в мире, россия, германия, япония, g7, брикс