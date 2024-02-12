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Немцы резко поменяли отношение к России, показал опрос - РИА Новости, 12.02.2024
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15:29 12.02.2024 (обновлено: 19:49 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/germaniya-1926872652.html
Немцы резко поменяли отношение к России, показал опрос
Немцы резко поменяли отношение к России, показал опрос - РИА Новости, 12.02.2024
Немцы резко поменяли отношение к России, показал опрос
Немцы перестали считать Россию врагом номер один, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в рамках доклада Munich Security Index 2024. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:29
2024-02-12T19:49
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Немцы перестали считать Россию врагом номер один, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в рамках доклада Munich Security Index 2024.Так, опрос в Германии показал, что Россия заняла седьмое место в рейтинге угроз, хотя за год до этого была на первом. Жителей ФРГ больше волнуют массовая миграция, радикальный исламизм, кибератаки, организованная международная преступность, уничтожение естественной среды обитания и рост неравенства."Граждане Германии считают Россию лишь седьмой по значимости проблемой, а итальянцы — 12-й", — указано в публикации.Продолжают считать Россию одной из главных угроз представители Японии и Великобритании (первое место), Канады (третье место) и США (четвертое место).По оценке составителей доклада, хотя конфликт на Украине и "ознаменовал собой смену эпохи" для стран G7, спустя два года "появились признаки того, что его влияние на восприятие угроз ослабевает". Так, среди стран объединения Россия в рейтинге поднялась с 15-го места в 2021 году до первого в 2022-м, а в 2023 году опустилась на четвертое."Китай, Индия и ЮАР по-прежнему считают Россию скорее союзником, чем угрозой, а Бразилия не определилась", — говорится в исследовании.Опрос проводился по нескольким пунктам: насколько велик риск для страны в целом, возрастет он или уменьшится в течение года, насколько риск реален, а также насколько страна готова реагировать на угрозу. В общей сложности в исследовании, проводившемся с 24 октября по 16 ноября 2023-го, приняли участие 12 тысяч человек из стран G7 и некоторых государств БРИКС.
https://ria.ru/20240210/germaniya-1926557445.html
https://ria.ru/20240209/nato-1926297084.html
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в мире, россия, германия, япония, g7, брикс
В мире, Россия, Германия, Япония, G7, БРИКС
Немцы резко поменяли отношение к России, показал опрос

Munich Security Index: жители ФРГ перестали видеть в России главную угрозу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Немцы перестали считать Россию врагом номер один, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в рамках доклада Munich Security Index 2024.
Так, опрос в Германии показал, что Россия заняла седьмое место в рейтинге угроз, хотя за год до этого была на первом. Жителей ФРГ больше волнуют массовая миграция, радикальный исламизм, кибератаки, организованная международная преступность, уничтожение естественной среды обитания и рост неравенства.
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"Граждане Германии считают Россию лишь седьмой по значимости проблемой, а итальянцы — 12-й", — указано в публикации.
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По оценке составителей доклада, хотя конфликт на Украине и "ознаменовал собой смену эпохи" для стран G7, спустя два года "появились признаки того, что его влияние на восприятие угроз ослабевает". Так, среди стран объединения Россия в рейтинге поднялась с 15-го места в 2021 году до первого в 2022-м, а в 2023 году опустилась на четвертое.
«
"Китай, Индия и ЮАР по-прежнему считают Россию скорее союзником, чем угрозой, а Бразилия не определилась", — говорится в исследовании.
Опрос проводился по нескольким пунктам: насколько велик риск для страны в целом, возрастет он или уменьшится в течение года, насколько риск реален, а также насколько страна готова реагировать на угрозу. В общей сложности в исследовании, проводившемся с 24 октября по 16 ноября 2023-го, приняли участие 12 тысяч человек из стран G7 и некоторых государств БРИКС.
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