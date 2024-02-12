Немцы резко поменяли отношение к России, показал опрос
Munich Security Index: жители ФРГ перестали видеть в России главную угрозу
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Немцы перестали считать Россию врагом номер один, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в рамках доклада Munich Security Index 2024.
Так, опрос в Германии показал, что Россия заняла седьмое место в рейтинге угроз, хотя за год до этого была на первом. Жителей ФРГ больше волнуют массовая миграция, радикальный исламизм, кибератаки, организованная международная преступность, уничтожение естественной среды обитания и рост неравенства.
"Граждане Германии считают Россию лишь седьмой по значимости проблемой, а итальянцы — 12-й", — указано в публикации.
Продолжают считать Россию одной из главных угроз представители Японии и Великобритании (первое место), Канады (третье место) и США (четвертое место).
По оценке составителей доклада, хотя конфликт на Украине и "ознаменовал собой смену эпохи" для стран G7, спустя два года "появились признаки того, что его влияние на восприятие угроз ослабевает". Так, среди стран объединения Россия в рейтинге поднялась с 15-го места в 2021 году до первого в 2022-м, а в 2023 году опустилась на четвертое.
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"Китай, Индия и ЮАР по-прежнему считают Россию скорее союзником, чем угрозой, а Бразилия не определилась", — говорится в исследовании.
Опрос проводился по нескольким пунктам: насколько велик риск для страны в целом, возрастет он или уменьшится в течение года, насколько риск реален, а также насколько страна готова реагировать на угрозу. В общей сложности в исследовании, проводившемся с 24 октября по 16 ноября 2023-го, приняли участие 12 тысяч человек из стран G7 и некоторых государств БРИКС.