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Концерн OMV заявил, что российский газ не подпадает под санкции Евросоюза - РИА Новости, 12.02.2024
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18:35 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/gaz-1926926880.html
Концерн OMV заявил, что российский газ не подпадает под санкции Евросоюза
Концерн OMV заявил, что российский газ не подпадает под санкции Евросоюза - РИА Новости, 12.02.2024
Концерн OMV заявил, что российский газ не подпадает под санкции Евросоюза
Российский газ не подпадает под санкции ЕС, для отказа от него властям Австрии нужно создать правовую основу, прокомментировали РИА Новости представители... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:35
2024-02-12T18:35
экономика
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ВЕНА, 12 фев - РИА Новости. Российский газ не подпадает под санкции ЕС, для отказа от него властям Австрии нужно создать правовую основу, прокомментировали РИА Новости представители австрийского нефтегазового концерна OMV планы Минэнерго республики по расторжению газового контракта с "Газпромом". Министр по вопросам климатических мер, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леонор Гевесслер ранее в понедельник заявила журналистам, что власти республики намерены рассмотреть возможность выхода из газовых контрактов между OMV и "Газпромом". "Российский природный газ не подпадает под санкции в Европе и импортируется из нескольких стран - по трубопроводам или через терминалы СПГ. Если законодатели хотят отказаться от российского газа, для этого необходимо создать правовую основу", - заявили в пресс-службе OMV. При этом представители компании не стали комментировать возможные финансовые потери австрийской стороны, отметив, что "контракты OMV на поставку газа являются предметом конфиденциальности обеих сторон". Ранее сообщалось, что у австрийского нефтегазового концерна OMV контракты с "Газпромом" на поставку газа в Австрию заключены до 2040 года.
https://ria.ru/20240212/gaz-1926904886.html
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экономика, австрия, omv, газпром, россия, цены на нефть, санкции в отношении россии
Экономика, Австрия, OMV, Газпром, Россия, Цены на нефть, Санкции в отношении России
Концерн OMV заявил, что российский газ не подпадает под санкции Евросоюза

OMV: для отказа от российского газа властям Австрии нужна правовая основа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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ВЕНА, 12 фев - РИА Новости. Российский газ не подпадает под санкции ЕС, для отказа от него властям Австрии нужно создать правовую основу, прокомментировали РИА Новости представители австрийского нефтегазового концерна OMV планы Минэнерго республики по расторжению газового контракта с "Газпромом".
Министр по вопросам климатических мер, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леонор Гевесслер ранее в понедельник заявила журналистам, что власти республики намерены рассмотреть возможность выхода из газовых контрактов между OMV и "Газпромом".
"Российский природный газ не подпадает под санкции в Европе и импортируется из нескольких стран - по трубопроводам или через терминалы СПГ. Если законодатели хотят отказаться от российского газа, для этого необходимо создать правовую основу", - заявили в пресс-службе OMV. При этом представители компании не стали комментировать возможные финансовые потери австрийской стороны, отметив, что "контракты OMV на поставку газа являются предметом конфиденциальности обеих сторон".
Ранее сообщалось, что у австрийского нефтегазового концерна OMV контракты с "Газпромом" на поставку газа в Австрию заключены до 2040 года.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Австрийский депутат прокомментировал план отказа от газа из России
17:10
 
ЭкономикаАвстрияOMVГазпромРоссияЦены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
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