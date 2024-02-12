https://ria.ru/20240212/gas-1926913274.html

В Молдавии проверят законность продления контракта с "Газпромом"

В Молдавии проверят законность продления контракта с "Газпромом" - РИА Новости, 12.02.2024

В Молдавии проверят законность продления контракта с "Газпромом"

Гепрокуратура Молдавии сообщила, что завела уголовное дело, чтобы проверить возможные нарушения, которые были допущены в октябре 2021 года при продлении... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:43

2024-02-12T17:43

2024-02-12T17:43

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КИШИНЕВ, 12 фев — РИА Новости. Гепрокуратура Молдавии сообщила, что завела уголовное дело, чтобы проверить возможные нарушения, которые были допущены в октябре 2021 года при продлении контракта между "Газпромом" и "Молдовагазом". "Возможные нарушения, допущенные 29 октября 2021 года во время переговорного процесса о продлении действия контракта, заключенного между ПАО "Газпром" и "Молдовагазом", а также подписание протокола об урегулировании проблемных для Молдавии тем в газовой сфере, стали объектом расследования, которое проводит генеральная прокуратура. Генеральная прокуратура постановила возбудить уголовное расследование по делу на основании 327 и 328 статей уголовного кодекса", - говорится в заявлении генпрокуратуры, которое опубликовал телеканал Publika TV. Речь идет о злоупотреблении служебным положением, совершенным в корыстных или иных интересах, а также о превышении полномочий лицом, который занимает государственную должность. В первом случае виновному может грозить лишение свободы на срок до 7 лет, во втором — до 10 лет. Главным переговорщиком со стороны Молдавии был действующий министр инфраструктуры Андрей Спыну. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".

https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900037919.html

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