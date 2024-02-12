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Очевидец: польские фермеры свозят к границе с Украиной покрышки и сено - РИА Новости, 12.02.2024
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13:04 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/fermery-1926830547.html
Очевидец: польские фермеры свозят к границе с Украиной покрышки и сено
Очевидец: польские фермеры свозят к границе с Украиной покрышки и сено - РИА Новости, 12.02.2024
Очевидец: польские фермеры свозят к границе с Украиной покрышки и сено
Протестующие польские фермеры свозят к пункту пропуска "Дорохуск" на границе с Украиной покрышки и сено, чтобы их поджечь, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:04
2024-02-12T13:04
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ВАРШАВА, 12 фев – РИА Новости. Протестующие польские фермеры свозят к пункту пропуска "Дорохуск" на границе с Украиной покрышки и сено, чтобы их поджечь, сообщил РИА Новости очевидец. Ранее в Дорохуске протестующие высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков. "Прямо сейчас на дорогу возле пункта пропуска в Дорохуске подвозят сено. Здесь уже запасли резиновые покрышки. Все это скоро подожгут в знак протеста", - рассказал собеседник агентства. По его информации, поджечь сено и покрышки протестующие фермеры планируют в 12.00 (14.00 мск). В пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240212/otnosheniya-1926780350.html
https://ria.ru/20240212/fermery-1926797929.html
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в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
Очевидец: польские фермеры свозят к границе с Украиной покрышки и сено

Польские фермеры свозят к границе с Украиной покрышки и сено, чтобы поджечь

© AFP 2024 / Wojtek RadwanskiАкция протеста польских фермеров на границе с Украиной
Акция протеста польских фермеров на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AFP 2024 / Wojtek Radwanski
Акция протеста польских фермеров на границе с Украиной. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 фев – РИА Новости. Протестующие польские фермеры свозят к пункту пропуска "Дорохуск" на границе с Украиной покрышки и сено, чтобы их поджечь, сообщил РИА Новости очевидец.
Ранее в Дорохуске протестующие высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков.
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"Прямо сейчас на дорогу возле пункта пропуска в Дорохуске подвозят сено. Здесь уже запасли резиновые покрышки. Все это скоро подожгут в знак протеста", - рассказал собеседник агентства.
По его информации, поджечь сено и покрышки протестующие фермеры планируют в 12.00 (14.00 мск).
В пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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