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Суд обязал Нидерланды прекратить поставлять Израилю запчасти для F-35 - РИА Новости, 12.02.2024
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16:38 12.02.2024 (обновлено: 16:58 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/f35-1926896878.html
Суд обязал Нидерланды прекратить поставлять Израилю запчасти для F-35
Суд обязал Нидерланды прекратить поставлять Израилю запчасти для F-35 - РИА Новости, 12.02.2024
Суд обязал Нидерланды прекратить поставлять Израилю запчасти для F-35
Апелляционный суд Гааги в понедельник удовлетворил требование правозащитных организаций, предписав правительству Нидерландов прекратить поставлять Израилю... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:38
2024-02-12T16:58
в мире
нидерланды
израиль
гаага
f-35
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГААГА, 12 фев — РИА Новости. Апелляционный суд Гааги в понедельник удовлетворил требование правозащитных организаций, предписав правительству Нидерландов прекратить поставлять Израилю запчасти для истребителей F-35 в течение семи дней. В декабре 2023 года правозащитные организации Oxfam Novib, Vredesbeweging Pax Nederland и The Rights Forum подали иск в Окружной суд Гааги против правительства Нидерландов из-за экспорта в Израиль запчастей для истребителей F-35. По мнению правозащитников, Нидерланды нарушили законы войны, так как знали, что истребители используются для бомбардировок Израилем сектора Газа. В своем постановлении от 15 декабря суд отклонил требование запретить Нидерландам поставлять Израилю запчасти для F-35, после чего правозащитники подали апелляцию. "Суд принял решение в пользу правозащитных организаций...Нидерланды должны запретить экспорт товаров военного назначения, если существует явный риск серьезных нарушений гуманитарного права войны", - говорится в постановлении Апелляционного суда Гааги. Суд пришел к выводу о том, что существует явный риск серьезных нарушений гуманитарного права со стороны израильских истребителей F-35 в секторе Газа. По мнению инстанции, Израиль не принимает во внимание в достаточной мере последствия своих бомбардировок для гражданского населения Газы. Между тем, как отмечается в постановлении, атаки Израиля уже привели "к непропорционально большому числу жертв среди гражданского населения, включая тысячи детей". "Поэтому суд предписывает государству Нидерланды прекратить дальнейший экспорт запчастей для F-35 в Израиль в течение 7 дней", - подчеркнули в инстанции. В ноябре нидерландская газета NRC сообщала, что правительство Нидерландов решило продолжить поставки запасных частей для израильских истребителей F-35 после эскалации палестино-израильского конфликта вопреки официальным предупреждениям о том, что это может привести к "серьезным нарушениям гуманитарного права". Отмечалось, что юристы министерства иностранных дел говорили о рисках нарушений законов войны со стороны Израиля, который использовал F-35 для бомбардировок в густонаселенном секторе Газа. Позднее министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот и министр внешней торговли и развития сотрудничества страны Лише Шрайнемахер, которая затем ушла в декретный отпуск, в письме парламенту сообщили, что Нидерланды продолжат поставлять в Израиль запасные части для истребителей F-35, так как, по их словам, "нет никаких доказательств того, что израильские F-35 причастны к нарушениям законов войны".
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в мире, нидерланды, израиль, гаага, f-35, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Нидерланды, Израиль, Гаага, F-35, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Суд обязал Нидерланды прекратить поставлять Израилю запчасти для F-35

Суд в Нидерландах запретил поставки Израилю деталей к F-35 из-за операции в Газе

CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / LM F-35A LightningИстребитель F-35
Истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / LM F-35A Lightning
Истребитель F-35. Архивное фото
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ГААГА, 12 фев — РИА Новости. Апелляционный суд Гааги в понедельник удовлетворил требование правозащитных организаций, предписав правительству Нидерландов прекратить поставлять Израилю запчасти для истребителей F-35 в течение семи дней.
В декабре 2023 года правозащитные организации Oxfam Novib, Vredesbeweging Pax Nederland и The Rights Forum подали иск в Окружной суд Гааги против правительства Нидерландов из-за экспорта в Израиль запчастей для истребителей F-35. По мнению правозащитников, Нидерланды нарушили законы войны, так как знали, что истребители используются для бомбардировок Израилем сектора Газа. В своем постановлении от 15 декабря суд отклонил требование запретить Нидерландам поставлять Израилю запчасти для F-35, после чего правозащитники подали апелляцию.
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"Суд принял решение в пользу правозащитных организаций...Нидерланды должны запретить экспорт товаров военного назначения, если существует явный риск серьезных нарушений гуманитарного права войны", - говорится в постановлении Апелляционного суда Гааги.
Суд пришел к выводу о том, что существует явный риск серьезных нарушений гуманитарного права со стороны израильских истребителей F-35 в секторе Газа. По мнению инстанции, Израиль не принимает во внимание в достаточной мере последствия своих бомбардировок для гражданского населения Газы. Между тем, как отмечается в постановлении, атаки Израиля уже привели "к непропорционально большому числу жертв среди гражданского населения, включая тысячи детей".
"Поэтому суд предписывает государству Нидерланды прекратить дальнейший экспорт запчастей для F-35 в Израиль в течение 7 дней", - подчеркнули в инстанции.
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В ноябре нидерландская газета NRC сообщала, что правительство Нидерландов решило продолжить поставки запасных частей для израильских истребителей F-35 после эскалации палестино-израильского конфликта вопреки официальным предупреждениям о том, что это может привести к "серьезным нарушениям гуманитарного права". Отмечалось, что юристы министерства иностранных дел говорили о рисках нарушений законов войны со стороны Израиля, который использовал F-35 для бомбардировок в густонаселенном секторе Газа.
Позднее министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот и министр внешней торговли и развития сотрудничества страны Лише Шрайнемахер, которая затем ушла в декретный отпуск, в письме парламенту сообщили, что Нидерланды продолжат поставлять в Израиль запасные части для истребителей F-35, так как, по их словам, "нет никаких доказательств того, что израильские F-35 причастны к нарушениям законов войны".
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