https://ria.ru/20240212/f35-1926896878.html

Суд обязал Нидерланды прекратить поставлять Израилю запчасти для F-35

Суд обязал Нидерланды прекратить поставлять Израилю запчасти для F-35 - РИА Новости, 12.02.2024

Суд обязал Нидерланды прекратить поставлять Израилю запчасти для F-35

Апелляционный суд Гааги в понедельник удовлетворил требование правозащитных организаций, предписав правительству Нидерландов прекратить поставлять Израилю... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:38

2024-02-12T16:38

2024-02-12T16:58

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f-35

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГААГА, 12 фев — РИА Новости. Апелляционный суд Гааги в понедельник удовлетворил требование правозащитных организаций, предписав правительству Нидерландов прекратить поставлять Израилю запчасти для истребителей F-35 в течение семи дней. В декабре 2023 года правозащитные организации Oxfam Novib, Vredesbeweging Pax Nederland и The Rights Forum подали иск в Окружной суд Гааги против правительства Нидерландов из-за экспорта в Израиль запчастей для истребителей F-35. По мнению правозащитников, Нидерланды нарушили законы войны, так как знали, что истребители используются для бомбардировок Израилем сектора Газа. В своем постановлении от 15 декабря суд отклонил требование запретить Нидерландам поставлять Израилю запчасти для F-35, после чего правозащитники подали апелляцию. "Суд принял решение в пользу правозащитных организаций...Нидерланды должны запретить экспорт товаров военного назначения, если существует явный риск серьезных нарушений гуманитарного права войны", - говорится в постановлении Апелляционного суда Гааги. Суд пришел к выводу о том, что существует явный риск серьезных нарушений гуманитарного права со стороны израильских истребителей F-35 в секторе Газа. По мнению инстанции, Израиль не принимает во внимание в достаточной мере последствия своих бомбардировок для гражданского населения Газы. Между тем, как отмечается в постановлении, атаки Израиля уже привели "к непропорционально большому числу жертв среди гражданского населения, включая тысячи детей". "Поэтому суд предписывает государству Нидерланды прекратить дальнейший экспорт запчастей для F-35 в Израиль в течение 7 дней", - подчеркнули в инстанции. В ноябре нидерландская газета NRC сообщала, что правительство Нидерландов решило продолжить поставки запасных частей для израильских истребителей F-35 после эскалации палестино-израильского конфликта вопреки официальным предупреждениям о том, что это может привести к "серьезным нарушениям гуманитарного права". Отмечалось, что юристы министерства иностранных дел говорили о рисках нарушений законов войны со стороны Израиля, который использовал F-35 для бомбардировок в густонаселенном секторе Газа. Позднее министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот и министр внешней торговли и развития сотрудничества страны Лише Шрайнемахер, которая затем ушла в декретный отпуск, в письме парламенту сообщили, что Нидерланды продолжат поставлять в Израиль запасные части для истребителей F-35, так как, по их словам, "нет никаких доказательств того, что израильские F-35 причастны к нарушениям законов войны".

https://ria.ru/20240211/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нидерланды, израиль, гаага, f-35, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году